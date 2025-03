Bárbara Evans exibe corpão de biquíni e rebate críticas: 'Para de implicar'

Em suas redes sociais, Bárbara Evans fez questão de exibir o seu corpão de biquíni e rebateu algumas críticas que recebeu sobre o seu corpo

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Atualmente, a modelo está curtindo uma viagem romântica com o marido Gustavo Theodoro.

Nesta terça-feira, 18, a famosa postou um vídeo em que aparece fazendo diversas poses com um biquíni verde, e claro que o seu corpão chamou a atenção.

"Vídeo sem filtro para vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Bárbara já falou diversas vezes que passou por cirurgias plásticas para conquistar o corpo dos sonhos, mas mesmo assim ela recebeu críticas devido ao seu umbigo.

A famosa fez questão de rebater os comentários. "Gente, os melhores comentários... Lógico, a maioria são elogios, mas tem aquelas chatas, aquelas incovenientes que ficam falando 'cadê seu umbigo?'. Como eu fiz abdominoplastia, ele nunca vei ter o formato de umbigo, ele vai ficar meio assim e está tudo certo. Para de implicar com o umbigo dos outros. É o que faltava mesmo, vocês agora ficarem implicando com o umbigo alheio", começou ela.

Em seguida, ela mostrou seu umbigo com detalhes. "Olha para minha bunda, olha para o meu peito, olha para a minha definição na lipo. O umbigo é reconstruído e recosturado, então ele desenha um novo umbigo. Teve que fazer um novo umbigo porque meu umbigo não existe mais. É um umbigo de abdominoplastia e está lindo, eu estou amando", concluiu.

Como está o filho de Bárbara Evans?

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans atualizou o quadro de saúde do filho, Antônio, de um ano, picado por um escorpião no último sábado, 15. Apesar do susto, o menino está bem e não foi atingido pelo veneno do animal.

No domingo, 16, Bárbara usou as redes sociais para reforçar que o pequeno segue bem. Levado às pressas a um hospital, Antônio foi liberado pela equipe médica ainda na noite anterior e seguiu para casa com a família.

"Oi, pessoal! Passando para tranquilizá-los. Nosso pequeno está ótimo, teve uma noite excelente, acordou super bem. Então, está tudo bem, graças a Deus", declarou ela. Em seguida, a loira explicou que viajaria com o marido, Gustavo Theodoro, uma vez que o passeio já estava marcado há algum tempo.

"É uma viagem só eu e o Gustavo. O Antônio está bem, por isso resolvemos vir. As crianças ficaram com os avós. O Antônio está ótimo, brincando, correndo, comendo, está excelente", disse Bárbara Evans, por fim.

