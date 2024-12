Babu Santana capotou o carro em acidente no Rio de Janeiro, diz colunista

O ator e ex-BBB Babu Santana sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro por causa da chuva. Saiba os detalhes

O ator e ex-BBB Babu Santana sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro no dia 23 de dezembro, informou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. De acordo com a publicação, o acidente aconteceu em decorrência da pista molhada em um dia chuvoso.

O artista perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou. O carro teve perda total. Porém, Babu não sofreu ferimentos graves. Ele teve apenas escoriações no corpo.

A esposa dele, Lívia Nascimento, confirmou o acidente para a colunista e disse que o marido está bem. “Ele perdeu a direção do carro numa curva e estava chovendo no momento. Mas ele estava abaixo do limite permitido da via. Ele passa bem”, afirmou ela.

Babu Santana falou sobre seu aniversário de 45 anos

Babu Santana completou 45 anos de idade no dia 10 de dezembro de 2024 e falou sobre a data em um post nas redes sociais. "Nesse dia especial, quero agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida. A minha família, meus filhos, que são minha maior razão de viver, e todos que, de alguma forma, contribuíram para a minha jornada. Cada um de vocês foi importante, e sou grato por cada amor e por cada apoio recebido. Aos meus amigos, àqueles que sempre estiveram ao meu lado, nos bons e maus momentos, muito obrigado. A sua presença, seu carinho, foram essenciais", disse ele.

E completou: "Hoje, um novo ciclo se inicia. E é com esse novo olhar que me proponho a viver. Quero respeitar mais as minhas vontades, ouvir mais minha intuição e continuar aprendendo com os erros, celebrando os acertos, e crescendo sempre. É dia de agradecimento. De gratidão à Deus, minha família, aos meus filhos, aos meus amigos e a todos que fazem parte do que sou hoje. O melhor ainda está por vir, e estou pronto para seguir com muito mais sabedoria e gratidão. Vamos para o próximo capítulo. E que seja ainda mais incrível que o anterior".

Vista da casa de Babu Santana

Há pouco tempo, Babu Santana agitou a web ao revelar que está de casa nova e com uma vista incrível de sua sacada. Ainda morando no Rio de Janeiro, onde nasceu, o ator agora pode apreciar todo o verde da cidade maravilhosa de sua janela.

“Fiquem com essa vista da minha nova morada”, escreveu ele na legenda da publicação. Vale lembrar que o artista tem origem humilde no Vidigal, bairro da zona sul.

Pelos comentários, os fãs celebraram junto do ex-BBB. “Merecedor”, disse um. “Que lugar incrível”, declarou outro. “Feliz demais por você”, confessou mais um.

