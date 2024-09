Maidê Mahl: Polícia se pronuncia sobre o desaparecimento da atriz

Polícia Civil de São Paulo emite nota oficial sobre a investigação do desaparecimento da atriz Maidê Mahl, de 23 anos

O desaparecimento da atriz Maidê Mahl, de 23 anos, preocupou o universo dos famosos nesta semana. Vários artistas compartilharam o cartaz com a foto dela e os telefones de contato caso alguém tenha informações sobre a jovem, que sumiu na segunda-feira, 2. Agora, a Polícia Civil de São Paulo se pronunciou sobre o assunto.

Em uma nota oficial à imprensa, as autoridades informaram que estão em busca de informações sobre o paradeiro da jovem. “A autoridade policial realiza diligências visando localizar a vítima, bem como esclarecer os fatos”, informaram.

O caso está sob o comando da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também mostra que é modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 14 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.

O desaparecimento de Maidê Mahl

Maidê Mahl foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30, na segunda-feira, 2. Ela estava com calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e mochila.

"Uma amiga muito querida, muito amada, desapareceu há 3 dias e nós, os amigos, estamos em uma corrente. Todas as medidas já foram tomadas em relação à polícia, as buscas já se iniciaram, tudo o que podíamos fazer dentro do aspecto legal já foi feito. Agora, estou pedindo a ajuda de vocês para postarem, repostarem e divulgarem o post que vou lançar a seguir. Quanto mais fizermos isso, mais rápido poderemos ter alguma devolutiva sobre a Maidê e trazê-la de volta, porque é isso que queremos. Tudo está sendo muito dolorido neste momento, é tudo muito frágil", disse uma amiga dela na internet.