Atriz de Pedaço de Mim, Yohama Eshima sente repercussão internacional: 'Recebo mensagem da França'

Em entrevista à CARAS Brasil, Yohama Eshima reflete sobre sucesso mundial da série Pedaço de Mim, na Netflix, a qual tem sido odiada pela personagem Cláudia

Destaque na série Pedaço de Mim, da Netflix, a atriz Yohama Eshima (36) tem visto de perto o sucesso que a produção brasileira tem feito ao redor do mundo. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista confessou que desde o início sempre apostou no projeto, o qual agradece pela oportunidade de dar vida a uma personagem complexa e marcante em sua carreira.

"A Cláudia é uma personagem extremamente egoísta, sem sororidade nenhuma. Quando eu vi a curva dramática dela, eu falei: 'caramba, lógico que eu quero fazer esse personagem, lógico que eu quero fazer parte disso'. Porque era muito ousado. Vi que poderia, sim, ser um sucesso, mas não foi só isso que me motivou a aceitar o convite. O que me motivou também foi o elenco, toda a produção, os nomes envolvidos, pessoas que eu admiro muito. Era uma grande oportunidade de trabalhar com pessoas que fazem parte da minha construção como atriz", avalia.

Desde que foi lançada na Netflix, no final de junho deste ano, Pedaço de Mim segue entre uma das produções mais assistidas na plataforma de streaming. A produção, que conta com Juliana Paes e Vladimir Brichta como protagonistas, conta a história de uma mulher que engravida de gêmeos - um deles é do marido e outro é fruto de um estupro.

Segundo Yohama, a temática da série é forte e tem mobilizado debates importantíssimos, principalmente envolvendo sua personagem, que é uma mulher que nutri sentimentos de inveja e disputa com a protagonista, a qual consegue seduzir seu marido.

"A Cláudia existe, tem muitas mulheres que são assim e acho que esse é um ponto importante de ser falado, porque é a hora da gente se unir. Passamos muitos anos no movimento de rivalidade. De alguma forma nós fomos criadas para ser um pouco Cláudia. Por isso acho que essa personagem mexe com tanta gente", avalia a atriz, que tenta defender a personagem, mas acredita que as críticas são pertinentes: "Ela tem que ser criticada e mostrada como uma realidade".

Quanto ao sucesso internacional do projeto, que mistura a linguagem de novela com série, a paulistana confessa que tem adorado a repercussão e nunca se imaginou vendo sua caixa de mensagem do Instagram repleta de fãs de todo o mundo. "É a primeira vez na minha vida que eu recebo mensagem de pessoas da Alemanha, mensagem de pessoas da França", comemora ela.

"O streaming atinge o mundo inteiro, mas uma produção brasileira dentro do streaming atingir esse nível, é a primeira vez na Netflix. Então a gente está vendo como esse formato funcionou, pelo menos com a nossa história. Então eu acredito que pode virar tendência", finaliza.