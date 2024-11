Atriz de Friends faz desabafo sobre esclerose múltipla

Christina Applegate, que atuou em séries de sucesso como Friends e Dead To Me, fez um desabafo sobre ter esclerose múltipla

A atriz Christina Appegate, famosa por interpretar Amy Green no famoso seriado Friends, fez um desabafo sobre ter esclerose múltipla. Na série, a artista deu vida à irmã da protagonista Rachel, interpretada por Jennifer Aniston.

"Eu fico deitada na cama gritando, tipo, com dores agudas, muita dor, o aperto. Às vezes, não consigo nem pegar meu telefone porque ele desliza pelas minhas mãos. Tento pegar meu telefone ou o controle remoto para ligar a TV e, às vezes, não consigo nem segurá-los. Não consigo nem abrir garrafas agora", disse a atriz de 52 anos em um episódio recente do MeSsy.

A esclerose múltipla é uma doença degenerativa que não possui cura, mas possui tratamento. Christina foi diagnosticada em 2021, enquanto gravava a série Dead To Me. Na produção disponível na Netflix, a atriz interpretou a protagonista Jen.

“Houve momentos em que eu desabava no set e dizia: 'Não posso, temos que fazer uma pausa, preciso de meia hora', e todos foram tão amorosos que estava tudo bem”, disse ela ao LA Times em fevereiro de 2023.

Uso de bengala

A atriz Christina Applegate falou sobre seu novo diagnóstico ao jornal norte-americano The New York Times. Ela que já teve papel em Friends e é protagonista em Disque Amiga para Matar, tem lutado com os sintomas da Esclerose Múltipla.

"Esta é a primeira vez que alguém vai me ver do jeito que sou. Engordei 18 quilos.Não consigo andar sem bengala. Quero que as pessoas saibam que estou muito ciente de tudo isso", afirmou a loira ao jornal, se referindo ao lançamento da terceira temporada da série da Netflix, Disque Amiga para Matar.

Ela contou que as gravações do final da trama foram extremamente difíceis e que não sabe qual será a reação do público quanto ao resultado. “Se as pessoas odeiam, se as pessoas adoram, se tudo em que conseguem se concentrar é 'Ooh, olhe para o aleijado', isso não depende de mim”, disse ela.

“Tenho certeza de que as pessoas vão ficar tipo, 'não consigo superar isso'. Tudo bem, não passe disso, então,” ela continuou. “Mas espero que as pessoas possam superar isso e apenas aproveitar o passeio e dizer adeus a essas duas garotas.”, diz ela se referindo ao destino de seu personagem e da atriz Linda Cardellini.

