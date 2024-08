Atriz de Alma Gêmea pede ajuda após avô ser desenganado pelos médicos

A ex- atriz mirim Cecília Dassi contou que seu avô foi "desenganado" pelos médicos, mas gostaria de obter novas opiniões de especialistas

A ex-atriz mirim Cecília Dassi usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 16, para pedir ajuda. Ela contou que seu avô foi "desenganado" pelos médicos e está internado em Sarandi, município com apenas 22 mil habitantes no Rio Grande do Sul, onde mora. No entanto, ela gostaria de obter novas opiniões médicas para verificar se todo o possível foi realmente feito.

"Meu noninho está internado e o estado de saúde é muito delicado. O médico basicamente disse que "não há o que fazer" e como não há ninguém da área da saúde na família ficamos muito vulneráveis diante das informações médicas", iniciou.

E continuou: "Estou com o coração apertadinho porque daqui de longe não consigo saber se ele está recebendo o melhor cuidado possível, sabe? Estou tentando providenciar minha ida, mas mesmo que eu vá levaria um tempo pra chegar. A cidade dele tem 22 mil habitantes, é muito pequena, estamos nos perguntando se seria melhor tentar transferi-lo para uma cidade maior, com mais estrutura".

Por fim, pediu: "Se você é médica/o em Sarandi/RS e acha que tem como fazer qualquer coisa pra nos ajudar, entre em contato comigo? Eu só queria sentir que estamos fazendo o possível pra cuidar dele da melhor forma, que ele tá sendo bem assistido, sabe?", escreveu.

Cecília Dassi faz desabafo (Reprodução/Instagram)

Cecília Dassi mudou de profissão

Longe das telinhas desde 2009, a atriz Cecília Dassi, que atualmente pode ser vista na pele de Mirella na reprise da novela Alma Gêmea, na Globo, deixou a carreira artística após seu último trabalho no filme Gonzaga: De Pai pra Filho, em 2012, e mudou de profissão. Atualmente, ela atua como psicóloga clínica, é pós-graduada em comportamento alimentar e formada em terapias cognitivas e contextuais, além de divulgadora de conteúdo sobre saúde mental.