Atriz de ‘A Praça É Nossa’ é agredida em assalto: 'Risco de vida'

Além de sofrer assalto, atriz de ‘A Praça É Nossa’ , Jaqueline Santos, foi agredida fisicamente e teve celular invadido; saiba tudo

A atriz de A Praça É Nossa, Jaqueline Santos, sofreu um assalto aterrorizante na quinta-feira, 31, em São Paulo. Segundo o relato da comediante, além de ter tido seu celular roubado, ela foi agredida com socos e o pesadelo não acabou por aí, porque conseguiram acessar os aplicativos de banco dela.

O momento teria acontecido enquanto ela estava em um carro de aplicativo e foi surpreendida pelo bandido que estava em grupo. "Eu estou em crise de pânico e na hora eu ainda saí correndo atrás dele com tudo e já estavam mais 10 bandidos esperando ele perto de um túnel. O pessoal começou a pedir pra eu parar de correr e buzinar na rua. Aí, veio uma mulher muito legal e me botou dentro do carro dela”, detalhou.

Por sorte, a artista contou que recebeu ajuda de uma mulher desconhecida que lhe deu carona. “Eu nunca a vi. Ela me levou até o Uber que estava fazendo a corrida pra mim“, disse. “Na hora eu fiquei cega de raiva e não pensei que poderia tá morta. Corri risco de vida, pois eles estavam armados, provavelmente. Vi com uma faca na mão”, revelou ela.

Após o assalto, ela logo fez boletim de ocorrência na delegacia, mas teve mais perdas financeiras. "Meu mundo desabou ali, pois eles conseguiram em instantes terem acesso a contas bancárias, redes sociais e também o meu e-mail da Apple. Tocarem todos meus números para eu não conseguir recuperar”, lamentou.

Apesar das medidas, Jaqueline contou que sofreu com as ações dos bandidos. "Tentaram fazer compras pelo meu cartão on-line da XP e está sendo um pesadelo esses dias. Eles não param de me ligar de vários números o dia todos, mandam SMS para clicar em links”, contou ela. Apesar disso, a atriz de “A Praça É Nossa” revelou que também não conseguiu recuperar algumas redes sociais ainda. “Meu Instagram oficial não consegui recuperar ainda e ali está minha fonte total de renda e tenho contratos para divulgação diária e está dificultando muito minha vida”, detalhou ela.

Carlos Alberto deixa escapar informações da saída de Eliana

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega falou em uma entrevista para o F5 sobre a saída de sua colega de trabalho e amiga Eliana. O humorista então deixou escapar algumas informações e deixou no ar que a loira não resolveu sair da emissora de Silvio Santos por conta do dinheiro, mas sim por outro motivo.

Segundo o comandante do A Praça é Nossa, a famosa ainda não teria uma emissora definida para trabalhar. Carlos Alberto garantiu que naquele momento ela não iria para a Globo e que Record TV e Band não estão nas alternativas dela.