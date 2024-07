Atriz brasileira termina o namoro por motivo inacreditável

A atriz Thalita Souza choca ao revelar o verdadeiro motivo para ter se separado do ex-namorado: 'Eu era obrigada'

A atriz Thalita Souza, conhecida por atuar nas pegadinhas da RedeTV!, surpreendeu ao revelar o motivo para ter terminado o namoro. Ela se separou de um rapaz há pouco tempo e revelou o motivo inusitado para romper a relação.

A estrela contou que se separou porque o namorado era vegano. Ela disse que ele queria impedir que ela comesse carnes e não queria cozinhar carnes para ela. Assim, a musa decidiu terminar o namoro.

"Não queria cozinhar para mim quando eu ia na casa dele. Eu era obrigada a pedir em aplicativo. Entendo que não fazia questão de ser romântico e me agradar. Gostaria também de não comer carne, mas meu paladar não se acostuma. Mas o que estava em jogo era que ele não fazia questão de ser romântico. Um ótimo cozinheiro que poderia preparar um jantar delicioso para nós dois", disse ela.

Então, ela explicou: "Já namorei com outro vegano e era totalmente o oposto. Isso é a minoria. Ele não precisava ficar pedindo para eu parar de comer carne. Quando eu quiser paro. Mas repito: o problema estava nele, como lidava com isso, e não nesse estilo de vida que é maravilhoso".

A separação de Sofia Vergara

Joe Manganiello decidiu se pronunciar sobre os motivos que levaram a sua separação de Sofia Vergara. Os famosos foram casados por sete anos e deram início aos trâmites do divórcio em julho de 2023.

Em entrevista ao Men's Journal publicada nesta terça-feira, 16, Manganiello apontou que as falas de sua ex-esposa sobre o motivo da separação eram "simplesmente não são verdadeiras": "Realmente tentamos construir uma família durante o primeiro ano e meio. Tivemos uma grande conversa logo no primeiro mês de namoro. Eu disse: 'Se você não quer mais crianças, eu entendo. Apenas me diga, e eu entenderei o que é. Tudo bem'. Mas esse não foi o caso com ela", relembrou.

"Jurei a ela que nunca a deixaria caso isso não desse certo. E não deu", continuou, antes de destacar que a discordância no assunto "não foi a razão para a separação". Para Manganiello, o verdadeiro motivo do divórcio foram as mudanças que afetam as pessoas com o passar do tempo.

"As pessoas se distanciam, e às vezes isso acontece", argumentou. "Fui taxado como alguém em uma crise de meia-idade, que, depois de nove anos, deu um ultimato do tipo: 'Faça essa coisa que pode ser prejudicial para sua saúde ou eu vou embora'. Eu nunca fui assim".