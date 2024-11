Após cena íntima com Bruno Gagliasso, o ator Patrick Congo revelou detalhes dos bastidores e elogiou postura do colega de trabalho

Os atores Patrick Congo e Bruno Gagliasso têm chamado a atenção nos últimos dias, após uma intensa cena íntima entre seus personagens viralizar nas redes sociais. Na nova série da Netflix, "Os Quatro da Candelária", os artistas interpretam Sete e Jorge, personagens que protagonizam uma relação homoafetiva na trama. A cena gerou grande repercussão e fez com que a série se tornasse uma das mais assistidas na plataforma.

Em entrevista recente à Quem, Patrick deu detalhes sobre a preparação para a cena. "A troca com o Bruno foi ótima. Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar", disse ele.

"Conversamos se o beijo ia ser intenso, se teria língua. Porque eles estão em um momento quente de tesão e se amam. Tem amor naquela relação. Decidimos tudo e gostei muito de ter trabalhado com ele. Como ele é mais experiente, tem uma outra vivência de como fazer cenas assim", completou.

Quem também ajudou durante a gravação foi a preparadora de elenco Patrícia Farias. "Estava meio inseguro. Tinha acontecido algumas coisas também comigo e elas me incentivaram. Me lembraram que, para além de mim, estava dando continuidade ao trabalho de pessoas que vieram antes de mim e que virão depois. E isso é uma coisa importante do Sete na minha vida", relatou Patrick.

Ainda durante o bate-papo, o ator declarou que não considera que o beijo seja o ponto focal daquela sequência, afirmando que existe muito mais a ser observado sobre a relação dos personagens. "O beijo está sendo mais importante do que o corpo preto no chão. Isso é impactante também. Tudo bem que é o Bruno Gagliasso, mas sexualizar uma cena de beijo é foda porque se trata de um abuso. O Sete é menor e fica claro que eles se conhecem há muito tempo. É um jovem preto em vulnerabilidade social. Claro que tem amor, tem um romance, tesão, mas é como se o Jorge pegasse ele desde muito novo", destacou.

Além das redes sociais, tanto a cena quanto a série têm gerado burburinho nas ruas. No Complexo da Maré, onde Patrick mora com a família, vizinhos e outras pessoas têm o abordado frequentemente. "As pessoas gostaram bastante. E isso é uma resposta importante para mim. Falam: 'Caramba, o cara está representando a Maré' e 'Pô, cara, está muito foda. Está muito lindo'", contou o ator.

