Ator de Power Rangers é procurado pela polícia após atitude inacreditável

Ator de Power Rangers, Hector David Rivera está foragido da polícia e é procurado por todos após uma atitude nos Estados Unidos

O ator Hector David Rivera, de 35 anos, que atuou na série Power Rangers, está foragido da polícia. De acordo com o site Entertainment Weekly, o artista é procurado pela polícia de Idaho, nos Estados Unidos, após ser acusado de agressão.

O rapaz teria empurrado um idoso de 60 anos na semana passada. O momento teria sido registrado em um vídeo, que mostrou quando um homem empurrou um idoso que estava com um andador e caiu no chão. Logo depois, o homem fugiu em um caminhão.

A investigação esta em andamento e a polícia pode emitir o mandado de prisão em breve.

Em sua carreira, Rivera interpretou o Power Ranger Verde na temporada de Power Rangers Samurai e Power Ranger Megaforce. Além disso, ele atuou nos filmes Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief, Murder, Anyone? e The Sand.

Família de Schumacher foi alvo de chantagem

A família do ex-piloto Michael Schumacher foi alvo de chantageadores. De acordo com o jornal BILD, da Alemanha, a polícia alemã prendeu dois homens acusados de tentarem extorquir a família do ex-piloto e eles podem pegar uma pena de cinco anos na prisão.

Os homens teriam chantageado os parentes de Schumacher em busca de dinheiro, sendo que teriam pedido alguns milhões de dólares. Por enquanto, a família do atleta não se pronunciou sobre o caso. A polícia informou que não pode fornecer mais informações sobre o que aconteceu.

Vale lembrar que Michael Schumacher não é visto em público em 2013, quando sofreu um acidente de esqui na Suíça e teve traumatismo craniano. Desde então, ele segue sob cuidados médicos e de sua família. Os detalhes sobre a saúde dele são mantidos em sigilo pelos familiares para preservarem a intimidade dele.