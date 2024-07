Atitude do ex-BBB Davi fez a Globo entrar em ação, diz colunista

Colunista aponta suposta atitude da Globo para tentar amenizar o impacto de uma atitude do ex-BBB Davi Brito envolvendo contrato milionário

O ex-BBB Davi Brito está no centro dos holofotes após a notícia de que ele perdeu um contrato milionário com uma empresa de casa de aposta. A quebra no contrato aconteceu após ele fazer um vídeo relacionado com outra casa de apostas, que seria a concorrente da empresa com a qual ele assinou o contrato após o BBB 24. Agora, o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!, revelou que a Globo entrou na negociação.

O colunista revelou que os representantes da emissora estão em contato com a casa de apostas que tinha contrato com Davi para reverter a situação. O jornalista apontou que o contrato foi feito por meio da emissora, que teme que este impasse prejudique futuras negociações.

Por isso, a Globo estaria dizendo que a atitude de Davi não foi de propósito e que teria sido uma desatenção dele. Por enquanto, a emissora não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Davi perdeu contrato milionário

O ex-BBB Davi Brito pode ter perdido um contrato milionário após a publicação de um vídeo nas redes sociais. De acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ele tinha sido contratado para ser o embaixador de uma empresa de apostas na internet. Porém, a marca rompeu o contrato nesta semana.

Segundo o colunista, a casa de apostas não gostou quando viu Davi divulgando um vídeo de um cantor envolvendo uma empresa concorrente. Com isso, eles alegaram violação das regras contratuais e romperam o acordo.

Em seu contrato, Davi iria receber o cachê de R$ 300 mil e também 20% das apostas feitas por meio do seu link na casa de apostas. Por enquanto, a equipe do ex-BBB não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que Davi ficou milionário ao ganhar o Big Brother Brasil 24, da Globo, no primeiro semestre deste ano. Ele embolsou a fortuna de R$ 2,92 milhões e outros prêmios durante o confinamento.