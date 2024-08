Atiradora olímpica que viralizou desmaia durante coletiva de imprensa

Após ganhar a prata nas Olimpíadas, Yeji Kim, conhecida nas redes como "atiradora marrenta e posturada", preocupou fãs com um colapso repentino

A atiradora sul-coreana Kim Yeji, que conquistou corações durante as Olimpíadas, preocupou os fãs nesta sexta-feira (9), após sofrer um desmaio enquanto era entrevistada por repórteres na Coreia do Sul. A atleta que ficou conhecida como "atiradora marrenta e posturada" teria passado por uma fadiga emocional e, por isso, colapsado em meio a mais um compromisso da agenda de medalhista olímpica.

Em conversa com a Agence France Press, um correspondente do condado de Imsil, na Coreia do Sul, afirmou que a atleta foi levada para a cidade de Jeonju e já está recuperada do susto: "Nós fomos informados pela emergência que ela não necessita de um tratamento intenso", apontou o porta-voz.

Em conversa com jornalistas, o coach da atleta ainda disse que Yeji estava bastante atarefada nos últimos dias, desde que voltou para casa coma medalha olímpica no tiro a 10 metros. Min-su Kwak reforçou ainda que sua atiradora não tem nenhum problema de saúde, mas que estava com "fadiga acumulada, desde o início de julho.

Quem é Kim Yeji, a atiradora "marrenta e posturada"

Nascida em 4 de setembro de 1992 na Coreia do Sul, Yeji, de 31 anos, tam grandes conquistas no currículo. Ela é dona de uma medalha olímpica de prata, além do recorde mundial na prova de 10m. Apesar de ter disputado também o ouro na prova de 25m, ela não se classificou por não disparar no tempo previsto.

Nas redes sociais, a atiradora ficou conhecida como "atiradora marrenta e posturada" em decorrência do semblante sério que possui quando está focada. Com a popularização entre os internautas, em especial, aqui no Brasil, Yeji enviou uma mensagem através da TV Globo, com um pouco de dificuldade na pronúncia do português: "Um 'olá' para os meus fãs do Brasil!", disse ela na ocasião de forma fofa.