Ary Mirelle surpreende a mãe com carro zero: 'Eternamente grata'

A influenciadora Ary Mirelle emocionou o público na noite de quarta-feira, 20, ao compartilhar em suas redes sociais a surpresa que preparou especialmente para sua mãe, Michele Souza. Ao lado do marido, o cantor João Gomes, a jovem mostrou o momento em que presenteou a matriarca com um carro zero km.

No registro publicado em seu Instagram oficial, Ary aparece reencontrando a mãe, o pai, a irmã e a avó após a família retornar de uma viagem realizada para Campos do Jordão. Durante uma conversa no estacionamento do local onde moram, João Gomes revelou à sogra a grande surpresa.

"De quem é aquele carro? Parabéns, dona Michele, esse é seu carro zero, presente da sua filha, benção de Deus na sua vida", declarou o famoso, levando a mãe de Ary Mirelle às lágrimas. Bastante emocionada, ela correu para abraçar a jovem em agradecimento.

"E tudo o que eu puder fazer pela senhora, ainda vai ser pouco. Eu te amo, obrigada por tudo", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Após entregar o presente especial para a mãe, a influenciadora surgiu nos stories bastante emocionada. "Eu amo vocês, sou eternamente grata. Mas tudo isso é pouco diante do que sinto", declarou ela.

Em seguida, Ary Mirelle aproveitou para agradecer todo apoio e companheirismo do marido. "Você mudou a minha vida, e olha o que eu posso fazer pelos meus pais… Obrigada por me ajudar e me apoiar sempre, eu te amo muito. Sou grata por tudo. Obrigada por ser meu companheiro", disse a esposa de João Gomes.

