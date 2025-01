Artista plástico morre ao ser arrastado por enxurrada em sua casa em SP

O artista plástico Rodolpho Tamanini Neto morreu aos 73 anos ser arrastado pela água da chuva que invadiu sua casa na Vila Madalena. Ele só foi encontrado no dia seguinte

O artista plástico Rodolpho Tamanini Neto morreu aos 73 anos de idade ao ser arrastado pela enxurrada que invadiu sua casa na Vila Madalena, em São Paulo, na última sexta-feira, 24. O corpo dele foi encontrado sem vida apenas na manhã do dia seguinte.

De acordo com o site G1, a casa dele possuía um portão antienchente, mas não foi o suficiente para segurar a força da água da chuva que entrou no local. A suspeita da polícia é que o artista morreu afogado após ser arrastado pela enxurrada, que chegou a uma altura de 2 metros na casa dele.

Segundo a reportagem, a rua dele foi alvo de uma forte correnteza, que arrastou até carros. Inclusive, um dos veículos invadiu o quintal da casa do senhor, que desceu para olhar o que tinha acontecido. Então, a água entrou no local e o arrastou. As testemunhas informaram que tinha manchas de sangue nas paredes e próximo ao teto da oficina, que foi onde o corpo foi localizado.

A morte de Rodolpho foi lamentada pela galeria Jacques Ardies. “Um artista de talento único e expressão marcante, Rodolpho deixará para sempre um legado inesquecível, não apenas por sua obra, mas também pela pessoa extraordinária que foi. Nos unimos aos familiares e amigos neste momento de profunda dor, expressando nosso mais sincero pesar. Que Rodolpho descanse em paz e que sua memória permaneça viva em nossos corações”, informaram.

Quem era Rodolpho Tamanini Neto?

O artista plástico Rodolpho Tamanini Neto nasceu em 1951 em São Paulo e começou a pintar aos 19 anos. Ele era conhecido por suas obras urbanas, e até chegou a fazer um quadro sobre enchente. Ele costumava retratar a cidade de São Paulo em suas obras e também paisagens marinhas.

