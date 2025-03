Arthur Aguiar faz reflexão ao celebrar aniversário de 36 anos: 'Sou grato'

Campeão do BBB 22, o ator Arthur Aguiar comemorou a chegada de seus 36 anos de vida e agradeceu por 'coisas boas e ruins' que o transformaram

O ator e cantor Arthur Aguiar usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma reflexão a respeito do início de mais um ciclo de vida. Campeão do BBB 22, da TV Globo, o artista fez aniversário na última segunda-feira, 3, e completou 36 anos de idade.

Em seu perfil oficial, Arthur iniciou o texto agradecendo o carinho que recebeu de amigos e fãs na data especial. O ator ainda mencionou as dificuldades e momentos bons que vivenciou até agora, ressaltando ser grato por cada acontecimento em sua vida.

"Obrigado por todas as mensagens de carinho que recebi no dia de hoje. 3.6 já, como passou rápido! Sou grato a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, as coisas boas e as ruins que me fizeram ser exatamente quem eu sou e também agradeço muito a Deus por cada pessoa que ele colocou no meu caminho. Sem vocês eu também não seria quem eu sou hoje", iniciou o famoso na legenda.

"Obrigado Deus por nunca ter soltado a minha mão. Que esse meu novo ciclo seja o melhor de toda a minha vida pra que eu possa exaltar e glorificar o seu nome!", completou Arthur Aguiar. Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens de felicitações ao ator, desejando muitas felicidades em sua vida.

"Muitas bençãos na sua vida. Desejo que você seja muito feliz. Que Deus ilumine, proteja e guie os seus passos, hoje e sempre", declarou uma seguidora. "Você merece todas as homenagens possíveis e todo esse carinho! Que seja um novo ciclo de infinitas bençãos!", disse outra. "Parabéns, meu querido! Muito orgulho de tudo que você vem construindo em todas as áreas da sua vida", falou uma terceira.

