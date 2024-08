Aposta da Globo, Tati Machado corre risco após ser promovida na emissora

Alta visibilidade de Tati Machado tem provocado críticas nas redes sociais e gerado reflexões sobre ascensão meteórica dentro da TV Globo

Tati Machado teve uma ascensão meteórica na telinha da TV Globo desde sua estreia no programa Encontro com Fátima Bernardes. Elogiada por seu talento e carisma, agora a jornalista tem atraído críticas por seu destaque na emissora, que tem valorizado seu trabalho e carinho com o público.

Escalada para atuar como uma das apresentadoras do novo Saia Justa, do GNT, a famosa agora tem provocado críticas nas redes sociais. Isso porque tem viralizado um vídeo da coletiva de imprensa do programa, o qual Tati aparece pegando o microfone das mãos de Eliana em meio ao bate-papo.

Apesar do clima de intimidade entre as duas, internautas passaram a afirmar que se tratou de uma situação constrangedora. O caso, inclusive, se assemelha muito ao que aconteceu com Patrícia Poeta e Manoel Soares, que sofreram com especulações envolvendo uma suposta rivalidade, que acabou levando à demissão do jornalista.

"Eu devo ser a única que não vou com a cara dela. E a galera ainda dá muita asa", reagiu um internauta no X, antigo Twitter. "Tá se achando essa moça né?! Deram muita moral pra ela ultimamente", disse mais um.

Apesar de ainda não ter se pronunciado sobre o acontecido, alguns fãs já saíram em sua defesa e explicaram que se trata apenas de um mal entendido. "Não vi nada demais e nem agressivo. É muito exagero dizer algo pesado para tentar prejudicar a Tati Machado. Muito baixo", explicou.

A confusão entre fãs surge em um período em que Tati está celebrando as conquistas em sua carreira profissional. Apenas nos últimos meses ela foi anunciada no Saia Justa e venceu o Dança dos Famosos 2024. Além disso, acredita-se que logo ela deve ganhar o próprio programa.