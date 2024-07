Após sucesso na Globo, Jean Paulo Campos revela desejo profissional: 'Iria ficar feliz'

Durante o especial CARAS Inverno, o ator Jean Paulo Campos revelou qual seria seu trabalho dos sonhos após ter alguns sucessos em sua carreira

Jean Paulo Campos (21), uma das promessas da nova geração de atores, está gradualmente conquistando seu espaço no mundo do audiovisual. Em uma entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o ator compartilhou que está cuidadosamente planejando cada etapa de sua carreira e revelou que tem o sonho de interpretar Lázaro Ramos em uma biografia algum dia.

"Tem vários personagens que eu quero muito fazer. Eu queria fazer a biografia de alguém. Eu penso em fazer o Lázaro Ramos, queria muito. Pelo menos fazer um testezinho. Se aparecesse só um teste pra mim, eu já iria ficar muito feliz", disse ele, que foi um dos convidados especiais do CARAS Inverno, em Campos de Jordão.

No ano passado, Jean foi um dos destaques da novela Vai na Fé, da TV Globo, a qual brilhou interpretando o jovem Yuri, um garoto que acaba descobrindo sua bissexualidade após se interessar por um colega da faculdade. Depois da experiência, o ator conta que viver um vilão seria um verdadeiro desafio profissional.

"Eu acho que ia ser o maior desafio da minha carreira até então. Porque eu já acho que eu tenho um cara de bom moço. Já tenho essa herança de bom moço por conta do Cirilo, dos outros personagens, que são bem tranquilos e são super bonzinhos. E aí fazer um vilão realmente ia ser um baita trabalho", avalia.

Leia também: Jean Paulo Campos fala sobre fama após Carrossel e memes de Cirilo: 'Mudou minha vida'

Durante a conversa, Jean também falou sobre sua experiência no SBT, onde participou de várias produções infantis, incluindo Carrossel. Conhecido até hoje pelo personagem Cirilo, o ator assegura que não se importa com as brincadeiras e memes relacionados a esse papel. "Eu adoro brincar nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, porque foi um personagem que mudou a minha vida pra sempre. Então realmente eu posso fazer qualquer outro trabalho, ser super bem-sucedido, mas o Cirilo sempre vai estar aqui do meu lado", conta.