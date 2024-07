Após Hariany Almeida usar fruta para se maquiar, profissional fala de riscos

Após Hariany Almeida viralizar ao usar amora para se maquiar, o profissional Emerson Damas afirmou que a prática envolve alguns riscos

A ex-BBB Hariany Almeida virou assunto nas redes ao publicar um tutorial de maquiagem inusitado no Instagram, utilizando uma amora como blush e batom. A famosa mordeu a fruta e logo depois aplicou o pigmento, deixando seu rosto corado.

O resultado foi um visual completamente natural, mas a prática não é recomendada por especialistas. Segundo Emerson Damas, maquiador e influenciador digital, embora a ideia de incluir a amora na rotina de maquiagem possa parecer divertida e inovadora, existem alguns riscos associados a essa prática que devem ser considerados.

Para começar, a fruta pode causar algumas irritações. “Muitas pessoas podem ser alérgicas a frutas, incluindo amoras. Aplicar suco de amora diretamente na pele pode causar reações alérgicas, como vermelhidão, coceira e até inchaço”, disse ele. Além disso, a prática aumenta o risco de infecções. “Frutas não são esterilizadas e podem conter bactérias e outros microrganismos. Aplicar esses produtos diretamente na pele, especialmente no rosto, pode aumentar o risco de infecções”.

Além dos riscos para a saúde, a prática pode não ficar tão agradável no rosto. “A pigmentação natural da amora pode não ser uniforme, o que pode resultar em uma aplicação desigual e um acabamento irregular, diferente dos produtos de maquiagem desenvolvidos especificamente para uso cosmético”, avaliou Emerson. A durabilidade também fica comprometida. “O suco de amora pode não ter a mesma durabilidade e eficácia dos produtos de maquiagem tradicionais, podendo desbotar rapidamente ou não aderir bem à pele”.

Para concluir, o maquiador revelou que usar frutas na rotina de maquiagem pode causar danos sérios. “O pigmento natural das amoras pode manchar a pele de forma temporária ou até mesmo permanente, especialmente em peles mais claras, o que pode ser difícil de remover. Algumas frutas podem causar reações fotossensíveis, aumentando a sensibilidade da pele à luz solar e potencializando o risco de queimaduras solares. Produtos de maquiagem passam por rigorosos testes dermatológicos para garantir que são seguros para uso na pele. Frutas não passam por esses testes, e seus efeitos a longo prazo não são conhecidos”, explicou.

Entenda o caso

Na terça-feira, 23, Hariany Almeida compartilhou em suas redes sociais um tutorial de maquiagem inusitado. Em sua conta no Instagram, a ex-BBB publicou um vídeo em que aparece usando uma amora para adicionar cor ao rosto.

Hariany mordeu a fruta e passou o pigmento nos lábios, bochechas, nariz e pálpebras, espalhando com as pontas dos dedos, o que rendeu um resultado bastante natural. "The morning fruit turned to blush", escreveu ela na legenda, que em tradução livre significa "a fruta da manhã se tornou blush".