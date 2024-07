Hariany Almeida usa fruta para se maquiar e divide opiniões

Hariany Almeida compartilhou em suas redes sociais um tutorial de maquiagem inusitado, usando uma fruta, e dividiu opiniões

Nesta terça-feira, 23, Hariany Almeida compartilhou em suas redes sociais um tutorial de maquiagem inusitado. Em sua conta no Instagram, a ex-BBB publicou um vídeo em que aparece usando uma amora para adicionar cor ao rosto.

Hariany mordeu a fruta e passou o pigmento nos lábios, bochechas, nariz e pálpebras, espalhando com as pontas dos dedos, o que rendeu um resultado bastante natural. "The morning fruit turned to blush", escreveu ela na legenda, que em tradução livre significa "a fruta da manhã se tornou blush".

Nos comentários, a prática dividiu opiniões. "É cada besteira, parece que tem 13 aninhos", criticou uma internauta. "Porque não tem mais conteúdo… na verdade nunca teve", escreveu outra. "Muito gringa, estou amando continua", elogiou uma. "Hary, seus conteúdos estão maravilhosos. Sucesso sempre, não ligue para hater. Se tem é sinal que está fazendo sucesso", comentou outra seguidora.

Desabafo

A ex-BBB Hariany Almeida usou as suas redes sociais para fazer um desabafo sobre o diagnóstico de TDAH. A famosa afirmou que é muito difícil para quem lida com isso.

"As pessoas romantizam o TDAH, mas para quem tem, é muito difícil. Eu cresci cheia de dificuldades na minha vida e não é engraçado. É uma mistura de dificuldade com culpa", começou ela em seu Instagram Stories. Em seguida, ela comentou sobre suas dificuldades. "Perdi a aula porque esqueci meu livro lá. Isso é uma coisa que vai ficar martelando na minha cabeça o dia inteiro. Cansei de ficar com trauma por esquecer as coisas. Esses dias esqueci o filtro ligado na casa do meu namorado e começou a cair um monte de água. A gente tem muito problema de foco, não consigo ir levando as coisas para frente. Preciso estar na adrenalina. Minha maior motivação é o desespero. Deixo as coisas sempre para última hora".