A atriz Taís Araujo, que será protagonista no remake de Vale Tudo, da TV Globo, reflete sobre a carreira e diz que o teatro ajudou a se reencontrar na profissão

A atriz Taís Araujo, de 46 anos, será protagonista na adaptação de Vale Tudo, TV Globo, que estreia no dia 31 de março e decidiu, nesta quinta-feira, 27, falar sobre o seu amor pelo teatro. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista avalia o local como um ambiente confortável, onde se sente acolhida, e relembrou de momentos em que precisou da atuação fora das câmeras para se encontrar como atriz.

"Quando acabou Viver a Vida, eu me perguntei: 'que tipo de atriz eu quero ser?', 'quem vai me dar' essa resposta?'. E aí eu voltei para o teatro em coisas muito pequenas, teatros alternativos e foi a minha salvação. Nós, atores, nos completamos, é uma classe de gente muito boa, que olha para o mundo e que ama o que faz", refletiu.

Críticas

Na época em que se dividia entre a TV e o teatro, Taís foi criticada por causa de sua interpretação como Helena. Ela foi a primeira Helena negra de Manoel Carlos. No desabafo, a atriz pontuou que atuar longe das câmeras a ajudaram a se reencontrar como atriz.

"Eu fiz O Topo da Montanha com o Lázaro [Ramos] e posso dizer que foi para mim o grande reencontro com a minha carreira, a reconciliação. O teatro me salvou, na verdade, me salva sempre", refletiu.

Agora, a atriz irá estrear como Raquel no remake de Vale Tudo (1988). Papel feito por Regina Duarte.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Leia também: Lázaro Ramos mostra fotos na praia com Taís Araujo