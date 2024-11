Ben Affleck já está pronto para um novo relacionamento após divórcio

Ao que tudo indica, Ben Affleck já está pronto para entrar em um novo relacionamento poucos meses após o seu divórcio de Jennifer Lopez

Sem dúvidas, o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez foi um dos assuntos mais comentados no ano de 2024. A cantora deu entrada no processo em agosto deste ano.

Apenas três meses após a separação, o ator já está pronto para entrar em um novo relacionamento. Foi o que revelou uma fonte do Entertainment Tonight.

“Ele está aberto para as possibilidades. No entanto, ele tem outras prioridades, mais importantes no momento”, disse o informante.

Já Lopez parece estar muito bem sem ninguém. Em uma recente entrevista concedida por ela para a Interview Magazine, a artista afirmou: "Estou focada em mim. É o seguinte: tenho um novo patamar, porque não estou em busca de ninguém. Nós, pessoas românticas e que amam estar em relacionamentos, querendo crescer com alguém, costumamos pensar, ‘preciso disso para estar plena e feliz’. Mas na verdade, não precisamos”.

Por que Jennifer Lopez ainda mantém contato com os filhos de Ben Affleck?

Apesar do casamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck ter chegado ao fim no último mês de agosto, a atriz e cantora não parece disposta a se distanciar dos herdeiros que o ator teve em seu primeiro casamento com a atriz, Jennifer Garner.

Affleck e Garner foram casados entre 2005 e 2018 e são pais de Violet, de 18 anos, Finn, de 15; e Samuel, de 12. No último final de semana, a filha mais velha postou para uma selfie com Lynda Lopez, irmã de J-Lo. O encontro teria deixado os pais da jovem "confusos", segundo fontes do jornal Daily Mail.

Na quarta-feira, 06, outros insiders do veículo britânico explicaram que, durante o romance atores, J-Lo se aproximou do trio — e essa intimidade não deve ser alterada com o fim do casamento: "Jennifer mantém contato com os filhos de Affleck", um informante declarou, antes de ressaltar o papel dos outros familiares nessa decisão. "A família inteira dela os ama. Ela quer que eles saibam que sempre podem contar com ela para o que precisarem".

Violet comprovou que se dá bem com sua antiga madrasta ainda quando o divórcio de Lopez e Affleck não havia sido confirmado oficialmente. Mesmo com os rumores circulando na mídia, as duas foram vistas juntas em passeio pelo Hamptons, região do estado norte-americano de Nova York. Ainda em agosto, pouco depois do anúncio da separação, Lopez foi vista fazendo compras com Samuel.

Vale lembrar que Jennifer Lopez é mãe dos gêmeos Emme e Max, de 16 anos, com o ex-marido Marc Anthony.

