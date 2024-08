Após ameaçar expor podres, perfil do irmão de Marília Mendonça sai do ar

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo está com sua conta no X, antigo Twitter, fora do ar, depois de ter feito um desabafo nesta segunda-feira, 05

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo está com sua conta no X, antigo Twitter, fora do ar, depois de ter feito um desabafo na noite da última segunda-feira, 05. O jovem de 23 anos respondeu às acusações de que estaria usando a herança do filho da cantora e disse que iria expor amigos interesseiros da famosa após as polêmicas envolvendo o show em tributo a ela.

Perfil de João Gustavo

Irmão de Marília Mendonça ameaça expor amigos interesseiros da cantora

No desabafo, ele escreveu: “Eu estou cansado, é bom que o assunto não morra, já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu abrir a merda da minha boca para falar, eu juro que não vou deixar nada para trás”, o jovem iniciou sem citar nomes, mas logo contextualizou.

“Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marília, eu vou falar. Então, não esfriem o assunto”, disse ele, que continuou: “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou pra encher o bolso de pessoas", completou.

“Então, esperem, vocês vão saber. Essa é minha guerra”, João prometeu. Na sequência, ele também aproveitou para desmentir os rumores de que estaria ‘ostentando’ com o dinheiro do filho da cantora, Léo, com o cantor Murilo Huff: “Por que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se mexo no dinheiro do Léo?”, disse.

João ainda pediu que os críticos entrassem em contato com o pai do menino para saber mais sobre o uso da herança. Por fim, ele voltou a comentar sobre o tributo: “Manter o legado intacto: empurrar toda a merda para debaixo do tapete e fingir que tudo foram flores”, o jovem concluiu e logo excluiu sua conta na rede social.