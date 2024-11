Anitta e Iza esbanjam simpatia ao desembarcarem no Brasil

Após marcarem presença na cerimônia do Grammy Latino, em Miami, Anitta e Iza desembarcaram no Brasil e esbanjaram muita simpatia

Recentemente, aconteceu a cerimônia do Grammy Latino em Miami, nos Estados Unidos, e o evento contou com a presença de muitos famosos, como foi o caso de Anitta e Iza.

Neste domingo, 17, as cantoras desembarcaram no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e não pareceram se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Com uma regata preta justinha, calça de moletom e tênis, Anitta fez questão de sorrir e acenar para os paparazzi. A artista ainda apostou em uma blusa de moleton amarrada na cintura e boné.

Iza também apostou em um agasalho para viajar bem confortável e esbanjou simpatia ao posar ao lado de alguns fãs que a aguardavam ansiosamente.

Desafios

Recentemente, Anitta relatou sua experiência ao andar por Nova York, nos Estados Unidos, usando uma grande barriga de grávida, parte do figurino para a gravação do clipe de São Paulo, seu feat com o astro canadense The Weeknd. Em um vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a cantora contou que foi reconhecida enquanto caminhava pela cidade.

"Eu estava lá [gritando]. Foi muito louco. Eu liguei para todo mundo com aquela barriga e eles ficaram tipos assim: 'Que porra é essa?'. Estava andando nas ruas de Nova York [de máscara], mas daí me reconheceram e começaram a cantar minhas músicas. Eu estava pensando: 'Não se perca, foca no que quer que seja que esteja rolando aqui'. Não é como aquelas barrigas de mamães fofas", contou a famosa.

Para quem não acompanhou, a cantora publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com um barrigão de grávida. Na imagem, a artista surgiu de calcinha, sutiã, meia fina e uma máscara no rosto. "Era para manter segredo", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs tentaram descobrir o verdadeiro signifcado da postagem e muitos apostaram em uma parceria com o cantor The Weeknd.

"Vai nascer quando o feat?", escreveu um internauta. "Quando que São Paulo nasce, mulher? Avisa aí", comentou outra. "Nasce logo, São Paulo", escreveu uma terceira.

Leia também: Iza encanta ao mostrar cliques inéditos da filha