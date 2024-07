Angelina Jolie quebra silêncio e faz apelo público a Brad Pitt em meio a processo

Angelina Jolie quer que Brad Pitt desista do processo, diz defesa da atriz; Ex-casal vive batalha após atriz ter vendido sua parte de uma vinícola

A batalha judicial de Angelina Jolie e Brad Pitt acabou de ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira, 17, a equipe jurídica da atriz emitiu um comunicado no qual Jolie fez um apelo ao ex-marido, pedindo o fim da disputa para que a família possa “encontrar um caminho de cura".

Vale ressaltar que essa briga se estende há quase uma década, durante a qual o ex-casal debate sobre a venda da participação da atriz na Château Miraval - vinícola que compraram juntos em 2008.

Os atores estão envolvidos em um impasse relacionado à vinícola Château Miraval, avaliada em US$ 500 milhões - cerca de R$ 2,7 bilhões, desde que a estrela de ‘Malévola’ vendeu suas ações na produtora de vinhos depois do término do casamento, em 2016.

Em nota ao TMZ, o advogado Paul Murphy pediu que Pitt desistisse do processo contra a atriz. A ação impede Angelina de vender sua parte da propriedade, que eles dividiam em 50/50 até 2021.

“Pitt tem o controle de todas as propriedades que o casal compartilhou, bem como o controle do negócio (a marca de vinhos Miraval), mas ainda assim exige mais e está processando Angelina em US$ 67 milhões (aproximadamente R$ 370 milhões), mais indenizações punitivas", explicou o advogado.

Murphy sugeriu, ainda, que as constantes ações contra sua cliente seriam uma forma de punir Angelina e "encobrir” o comportamento abusivo de Pitt. "Ao fazer isso, Pitt questionou diretamente porque tentou punir e controlar Angelina, exigindo um NDA (acordo de não-divulgação) recentemente para cobrir sua má conduta e abuso pessoal. Estas ações são centrais neste processo. Não estamos surpresos que o Sr. Pitt tenha medo de entregar os documentos que demonstram esses fatos", acrescentou.

No ano passado, a atriz expôs na Justiça detalhes de agressões que teria sofrido nas mãos do antigo parceiro durante uma viagem da França à Califórnia. "Enquanto Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para encerrar a briga e finalmente colocar sua família em um caminho claro para a cura, a menos que o Sr. Pitt retire seu processo, Angelina não tem escolha a não ser obter as evidências necessárias para provar que suas alegações estão erradas”, concluiu Pau