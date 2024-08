Angelina Jolie culpa Brad Pitt por acidente do filho

O acidente sofrido por Pax Jolie-Pitt, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, piorou ainda mais a relação entre os dois atores

Recentemente, Pax Jolie-Pitt, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, sofreu um acidente enquanto andava com sua bicicleta elétrica. O jovem de 20 anos colidiu com um carro pelas ruas de Los Angeles e chegou a ficar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Uma fonte revelou para a revista In Touch que a atriz pretende aumentar a segurança dos filhos. “Angelina está muito grata por ele ter sobrevivido e está fazendo o seu melhor para manter uma postura corajosa, mas ela está absolutamente devastada por isso ter acontecido. Ela está horrorizada que Pax não estava usando um capacete, mas agora seu foco é apenas em fazê-lo se recuperar e depois fazer o que puder no futuro para proteger todas as crianças. Ela não se importa se isso parecer ser super protetora, ela quer que eles tomem muito mais precauções. Se isso significa aumentar a segurança para que tenham supervisão constante, então que seja", disse o informante.

Além disso, a fonte revelou que o acidente piorou a situação entre Angelina e Brad. “Claro, Brad é muito solidário, ele ainda ama muito Pax e ficou igualmente angustiado quando soube que ele havia sido levado ao hospital. Mas, do ponto de vista de Angelina, isso não a faz sentir muito melhor. Ela acredita que a responsabilidade que enfrenta como mãe solteira é subestimada por ele, e culpa Brad por destruir a família com sua negligência. Angelina o considera um completo inútil. As pessoas não têm ideia do que ela passa criando seis jovens adultos sozinha, enquanto tudo que ele faz é gastar milhões tentando destruí-la no tribunal", disse.

O acidente aumentou ainda mais o desejo de Angelina Jolie de se mudar de forma definitiva para Nova York. “Ela acha que Los Angeles é simplesmente um lugar perigoso na melhor das hipóteses. Angelina tem estado em Nova York na maior parte deste ano, e seu plano é se mudar para lá em tempo integral o mais rápido possível, porque está cansada de L.A. Mas ela precisa resolver as questões de custódia e direitos de visitação com Brad Pitt, e isso está demorando uma eternidade", finalizou a fonte.

Além de Pax, Angelina e Brad também são pais de Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, Knox e Vivienne, ambos com 15. O casamento dos atores chegou ao fim em 2016.

Detalhes do acidente

Em entrevista para a People, uma pessoa que estava no local deu mais detalhes do acidente. "Eu não vi nenhum osso quebrado. Não vi, por assim dizer, um sangramento profundo. E, como fui orientada a aplicar pressão no local onde estava sangrando, eu não consegui identificar onde poderia aplicar a pressão, porque era na cabeça. Ele foi atingido na cabeça, eu não sabia onde colocar a pressão para estancar o sangramento na cabeça", disse Lola Cavalli.

Em seguida, a moça também contou que o jovem estava com um sangramento na boca. "Não era muito sangue. Você não via, tipo, o sangue jorrando para fora. A boca dele estava cheia de sangue. Quando ele tentava falar, vi um pequeno fio de sangue saindo da boca dele", contou.