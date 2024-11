Angélica se emociona ao falar de casamento com Luciano Huck: 'Não é fácil'

Casada com o Luciano Huck já há 20 anos, Angélica foi às lágrimas ao falar do relacionamento com o apresentador nesta quarta-feira, 13

Convidada do ‘Mais Você’ desta quarta-feira, 13, Angélicaconversou com Ana Maria Braga sobre diversos assuntos e entre eles falou de seu casamento com Luciano Huck. Casados há 20 anos, a apresentadora ficou emocionada ao falar do amado em rede nacional.

No programa, a loira reviu a homenagem que o apresentador fez a ela no dia em que comemoraram 20 anos de casados e falou sobre a união no papo com Ana Maria Braga. "Quando a gente fala de amor nesse mundo que a gente está vivendo tão doidão... É tão bom ver um amor acontecendo com frutos...", disse Angélica.

"Acho tão bonito ver vocês dois! Porque é um negócio hoje em dia tão raro", comentou Ana Maria. Vale lembrar que juntos o casal são pais de Joaquim, de 19 anos, Benício, de 17 anos, e Eva, de 12 anos.

No programa, Angélica ainda falou sobre a relação no dia a dia com Huck: "Não é fácil. A gente também tem muita vontade de estar junto, muita sorte de ter se encontrado e muito trabalho. Somos privilegiados em um monte de coisa, mas não é fácil, dia a dia é o dia a dia, é relacionamento, é filho... A gente faz ser gostoso, a gente faz todos os dias, a gente procura ser um casal que está feliz de estar junto".

Ana Maria aproveitou para mostrar um momento em que Angélica "se casou" com outra pessoa durante a festa junina do Caldeirão, em 2001, quando ainda não namorava Luciano Huck, que a levou ao altar na ocasião.

Angélica abre o jogo sobre as namoradas dos filhos

A apresentadora Angélica surpreendeu ao comentar sobre as noras, Manoela Esteves e Duda Guerra. As adolescentes são as namoradas de Joaquim Huck e Benício Huck, filhos da comunicadora com Luciano Huck. Ao ser questionada sobre os relacionamentos longos dos herdeiros, ela falou sobre as noras e também sobre o seu jeito de ser sogra. Inclusive, ela destacou que os meninos se inspiram nos pais, que já completaram 20 anos de casamento.