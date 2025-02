Angélica reflete sobre a fama e desabafa sobre desafios na vida pessoal

A apresentadora Angélica afirma que já viu muita gente passar pela sua vida "querendo algo" e revela qual é o desafio mais difícil

Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora Angélica decidiu compartilhar um desabafo sobre a dificuldade de equilibrar a vida pessoal e a carreira para o seus mais de 17 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Em vídeo publicado no feed da famosa, a loira confessou que este desafio é um dos mais difíceis.

"Quero falar com vocês sobre uma questão que sempre aparece, que é como a gente faz para a equilibrar a vida pública com a carreira e a vida pessoal?", começou.

"Não é simples, não é uma coisa tranquila viver de frente para as câmeras. Ter a vida exposta também tem os seus desafios. Ao longo dos anos, a gente vai entendendo quem realmente tá do nosso lado, quem são as pessoas que estão ali junto com a gente. Amigos de verdade são aqueles que ficam apoiando, quem você realmente pode contar", declarou.

E confessou: "Já vi muita gente passar pela minha vida querendo algo, aproveitando assim, o que a exposição traz e isso é uma das partes mais difíceis desse rolê todo, aprender a proteger o que é mais íntimo".

Angélica ainda disse que recorre à ioga, meditação e aos retiros espirituais para se manter sã. "A gente precisa, parar, respirar e se encontrar de novo. Esses momentos me dão clareza para continuar", afirmou.

Assista, abaixo, ao relato:

Angélica e Luciano passam Ano Novo com os três filhos

Angélica e Luciano Huck passaram a virada do ano de 2025 com os três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, na praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Quanto ao look escolhido pela família, os filhos da loira e o marido usaram roupas brancas, já a famosa apostou em um vestido dourado metalizado. A caçula, Eva, apareceu na ponta esquerda abraçando Benício Huck e, na outra ponta, o primogênito surgiu com eles. Confira!

