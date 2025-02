Angélica impressiona com foto do passado com Luciano Huck: 'Eterno'

Em clima de Valentine's Day, Angélica impressiona ao resgatar foto do início do namoro com Luciano Huck para se declarar; veja

A apresentadora Angélica entrou no clima de Valentine's Day, Dia dos Namorados fora do Brasil, para se declarar para Luciano Huck, com quem está casada desde outubro de 2004. Nesta sexta-feira, 14, ela fez a homenagem e encantou com um clique do passado

Mais jovens e no início do relacionamento, os famosos apareceram lado a lado em uma praia. No outro registro, os pombinhos surgiram com roupas de frio em uma viagem. "Meu eterno namorado", escreveu a loira ao mostrar todo seu amor pelo pai de seus três filhos.

Casados há 21 anos, os apresentadora são pais de Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck. No Ano Novo, eles reuniram o trio para um viagem de Ano Novo e exibiram fotos da virada de ano juntos.

Ainda nas últimas semanas, a loira reagiu ao ver um clique do herdeiro do meio com a namorada, a influenciadora Duda Guerra. Segundo colunista, Luciano Huck teria colocado uma regra para essa nora por conta da exposição dela na rede social.

Angélica lamenta morte de cachorra de estimação

No mês passado, Angélica usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra, Lora. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques da cachorra e se despediu.

"Hoje nos despedimos da nossa #Lora… Lolo foi guerreira demais até o fim… Descansa meu amor, alguns dos seus irmãos estão te esperando pra fazer aquela bagunça que você gosta! E sua fiamilia daqui (ziggy, preta, Obama, gringa, Pupu, Zeca e Tereza) te manda lambeijos e muito muito amor. Dói demais e já estamos com saudade", escreveu a famosa. Veja a publicação!

