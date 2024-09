Andressa Suita quebra o silêncio após Gusttavo Lima ter prisão decretada

Andressa Suita quebrou o silêncio e fez um post em seu Instagram após o marido Gusttavo Lima ter a prisão decretada pela Justiça

Nesta segunda-feira, 23, em meio às investigações da Operação Integration, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão de Gusttavo Lima.

Em seu Instagram Stories, Andressa Suita quebrou o silêncio e postou um versículo bíblico após a notícia ser divulgada. "Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá; ele está sempre alerta! O Senhor é o seu protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá; nem a lua, de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre Salmos 121: 1-8", escreveu ela.

Casada com Gusttavo desde 2015, a modelo também compartilhou em que aparece ao lado dos filhos Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis. Em seguida, Andressa postou uma foto ao lado do marido e colocou uma música de fundo.

Entenda o caso

Nesta segunda-feira, 23, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) emitiu uma ordem de prisão contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima. A decisão ocorreu durante as investigações da Operação Integration, uma ação conduzida por autoridades policiais de diversos estados do Brasil, que apura crimes de lavagem de dinheiro. As informações são do portal G1.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A decisão foi divulgada após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando a realização de novas investigações e sugerindo que as prisões preventivas fossem substituídas por outras medidas cautelares.

Segundo informações do G1, no documento, a juíza afirma que não vislumbra, "no momento, nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública".

Vale destacar que a Operação Integration foi desencadeada em 4 de setembro. Nesse mesmo dia, durante as ações da operação, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu um avião que já foi da empresa de Gusttavo Lima.