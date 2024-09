Andréa Sorvetão defende Marlene Mattos e detona documentário das Paquitas

Nas redes sociais, Andréa Sorvetão se manifestou após assistir ao documentário 'Pra Sempre Paquitas' e defendeu Marlene Mattos

Andréa Sorvetão usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 27, para fazer um desabafo após assistir ao documentário 'Pra Sempre Paquitas', que está disponível no Globoplay. A ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel confessou que ficou indignada com o que viu e que precisou de um tempo para assimilar. Além disso, ela saiu em defesa de Marlene Mattos, a diretora.

"Assisti ao documentário, precisei de um tempo… e irei comentar brevemente episódio por episódio em meu Canal do YouTube, mas preciso adiantar que fiquei indignada. O nome mais falado em mais de 5 horas de duração é o da Marlene Mattos. Concedi um depoimento de algumas horas para o documentário, mas somente alguns minutos foram exibidos. Lamentavelmente, somente o trecho em que contei, com muita sinceridade e emoção, da minha saída do Grupo", começou.

Em seguida, Sorvetão fala sobre ter se entendido com Marlene e ter feito outros trabalhos com ela. "Me emocionei, pois me reportei para aquele momento em que eu era uma adolescente cheia de sonhos, não querendo deixar de ocupar aquele lugar conquistado com muita dedicação: a Paquita Xiquita Sorvetão. Tempos depois da minha saída, mais madura, me entendi com a Marlene e seguimos trabalhando em outras frentes com muito sucesso, sem qualquer mágoa ou ressentimento."

"O trecho em que reconheço o valor e a importância da Marlene em minha vida, pessoal e profissional, as "diretoras" não acharam relevante exibir, talvez porque já estavam decididas pelo viés sensacionalista e "vingativo" do documentário, visando a execração de uma dedicada e competente profissional, referência de muitas outras mulheres brasileiras. A onipresente Marlene é uma pessoa de carne e osso. Tem defeitos e qualidades, erros e acertos. Não é justo, como fez o documentário, que Marlene seja julgada por comportamentos descontextualizados de seu momento histórico e das condições de fato da época", seguiu.

Depois, Andréa saiu em defesa de Marlene. "Como ignorar que Marlene cuidou de crianças e adolescentes a ela confiadas por seus pais como se fossem suas filhas? Como não entender que a Rede Globo de então era um ambiente que demandava de Marlene "pulso firme"? Como esquecer que os padrões estéticos e de comportamento dessa época eram outros? Tudo muito errado, injusto, covarde e cruel nessa tentativa de linchamento público de uma profissional que cuidou de tudo e de todos como pode."

"Fica uma dúvida: Marlene é preta, nordestina, mulher e homossexual. As personagens que agora julgam sua conduta de trinta anos atrás são aquelas classificadas pelos padrões morais atuais como privilegiadas. Teriam elas "lugar de fala" para fazer o que estão fazendo? E se hoje o documentário está em 1º lugar no streaming, não é pela nossa história linda que deveria ter sido contada e sim só pela polêmica levantada mais uma vez em cima da Marlene. Marlene merece respeito. Parabéns, vocês conseguiram destruir o sonho de muitos fãs", finalizou.

Marlene Mattos se pronuncia após surgir boato de documentário contra Paquitas

Marlene Mattos se pronunciou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo a produção de um documentário rebatendo as acusações e críticas das Paquitas e Xuxa Meneghel. Procurada pela CARAS Brasil, a diretora de televisão afirmou que a informação em questão é falsa.

O rumor começou após o lançamento da série documental "Pra Sempre Paquitas", onde as ex-assistentes de palco da Xuxa acusaram a diretora do extinto programa "Xou da Xuxa", da TV Globo, de assédio moral. Embora ainda sem data oficial de estreia, o projeto já estaria em fase de gravação.

"Não tenho conhecimento sobre esse assunto. Fake news com certeza", disparou Marlene ao ser questionada sobre comentários e uma suposta capa do projeto, que seria produzido para a plataforma de streaming Prime Video. Saiba mais!