Marlene Mattos se pronuncia após surgir boato de documentário contra Paquitas

Procurada pela CARAS Brasil, Marlene Mattos falou sobre suposto documentário que estaria gravando para se defender das acusações de Xuxa e das Paquitas

Marlene Mattos se pronunciou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo a produção de um documentário rebatendo as acusações e críticas das Paquitas e Xuxa. Procurada pela CARAS Brasil, a diretora de televisão afirmou que a informação em questão é falsa.

O boato surgiu logo após o lançamento da série documental Pra Sempre Paquitas, onde as assistentes de palco da Xuxa fizeram acusações de assédio moral contra diretora do extinto programa Xou da Xuxa, da TV Globo. O projeto, que não teria data de lançamento, já estaria sendo gravado.

"Não tenho conhecimento sobre esse assunto. Fake news com certeza", disparou Marlene ao ser questionada sobre comentários e uma suposta capa do projeto, que seria produzido para a plataforma de streaming Prime Video.

Lançado no início deste mês, o documentário das Paquitas reforçou críticas contra Marlene, que desde o ano passado vem tendo situações dos bastidores da TV Globo expostas. No entanto, há quem pondere os acontecimentos do passado, como a ex-Paquita Bárbara Borges.

Leia também: Paquitas viajam pela própria história em documentário: 'Foi me virar do avesso'

Em postagem recente no Instagram, a atriz confessou ter se emocionado ao assistir o documentário das Paquitas e garante que não guarda mágoas. "Ontem eu acabei de ver e preciso compartilhar com vocês o meu sentir… No final do quarto episódio eu tive uma crise de choro forte e sentida… Eu senti muito a dor das Paquitas, de todas as meninas que eu vi na TV e eram referência para mim, que eram tudo o que eu queria ser…".

"Chegamos num momento em que Marlene fez seus ajustes para melhorar seu comportamento (não sofremos o mesmo que a geração anterior) e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", detalhou.