André Gonçalves entrega emoção para estreia de espetáculo: ‘Chorar por 50 minutos’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator André Gonçalves se emociona ao falar de retorno ao Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, com a peça TOC TOC

André Gonçalves (48) volta aos palcos do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, anos após participação no sitcom Sai de Baixo, gravado no local e exibido pela TV Globo entre os anos de 1996 e 2002. O ator estreia o espetáculo TOC TOC, ao lado da esposa, Danielle Winits (51), e Claudia Ohana (61). Em entrevista à CARAS Brasil, ele entrega ansiedade e fala sobre atuar ao lado da amada. “Chorar por 50 minutos”.

O artista inicia falando da paixão pelo teatro e da felicidade em poder estar de volta. “Sou uma pessoa que amo o que faço, e faço com muita paixão. Tive a felicidade de fazer, no começo do ano, um espetáculo épico com cinco mil pessoas na plateia. Foi em São Vicente, aqui no interior de São Paulo. Falava sobre descobrimento. Cinco mil pessoas na plateia (...) Era muita gente, foi uma grande alegria. Mas voltar aqui, no Procópio Ferreira, o lugar onde gravei há anos o Sai de Baixo – tive essa oportunidade feliz na minha vida (...) E está de volta com esses profissionais importantíssimos pro teatro brasileiro, fazendo uma comédia importante, divertida, que leva a gente à reflexão (...)”, diz

“Estou me preparando porque na estreia, vou cair ali atrás, na coxia, e chorar por 50 minutos. A gente está ensaiando muito, não dá tempo nem de metabolizar o que está acontecendo, a importância de fazer teatro, fazer teatro no Brasil, sem patrocínio, com a nossa garra, vontade e paixão pela profissão”, continua.

Questionado sobre trabalhar com a esposa, André ressalta: “Trabalhar com a Dani é muito especial, é mais do que poderia ser melhor na Terra; é ter a oportunidade de estar ao lado de uma profissional potente, como comediante, como atriz, uma mulher brilhante e inteligentíssima. Poder dividir o palco com ela, é poder dividir um pouco mais da vida, aprender um pouco mais com ela. A gente aprende todo dia, todo dia eu sou muito feliz e grato por ter a oportunidade de estar contracenando com ela e com todos os que estão aqui no elenco”.

SOBRE TOC TOC

Visto no Brasil por mais de um milhão de pessoas, o espetáculo TOC TOC - escrito por Laurent Baffie - trata de forma bem-humorada e sensível o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). A trama se passa em uma sala de espera de um consultório. Seis personagens, cada um com suas próprias obsessões, se veem obrigados a conviver e enfrentar seus desafios enquanto aguardam a chegada de um médico que, misteriosamente, nunca chega.

Branca (Danielle Winits), obcecada por limpeza; Maria (Claudia Ohana), uma religiosa que vive com a sensação de ter esquecido tudo aberto; Lili (Maria Helena Chira), com seu hábito de repetição; Bob (Miguel Menezzes), fanático por simetria; Vicente (André Gonçalves), que não consegue parar de fazer contas; Fred (Riba Carlovich), que luta contra uma síndrome que o faz dizer palavras obscenas, e a assistente do médico (Carolina Stofella) formam esse grupo peculiar.

A demora do médico faz com que a única solução seja iniciar uma terapia em grupo, onde, entre crises, brigas e muitas gargalhadas, o público é convidado a acompanhar as dificuldades e as maneiras inusitadas que cada um encontra para lidar com seu TOC.

“Espero que o público se divirta muito, porque essa é a nossa intenção; que as pessoas reflitam um pouco sobre as dificuldades humanas de outras pessoas e que também possam rir levemente sobre aquilo – que para alguns é um problema –, mas que de alguma forma transforma as pessoas a partir da leveza e do bom humor”, finaliza André Gonçalves.