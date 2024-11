Ananda comenta B.O. contra Ana Paula Minerato: 'Racistas não passarão!'

A cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, se manifestou pela primeira vez após registrar boletim de ocorrência contra a modelo Ana Paula Minerato

A cantora Ananda quebrou o silêncio nesta quinta-feira, 28, após ser vítima de ataques racistas da modelo Ana Paula Minerato. A integrante do grupo Melanina Carioca foi chamada de 'neguinha' e 'cabelo duro' pela ex-musa da Gaviões da Fiel.

Após emitir um boletim de ocorrência contra a ex-apresentadora da Band, a artista fez um pronunciamento por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. "Foi muito difícil fazer esse pronunciamento, mas resolvi fazê-lo trazendo uma dose de letramento racial e um pouco da minha história. O que não podemos mais é aceitar que atitudes racistas fiquem impunes. Racistas não passarão! Quero justiça e destinarei o valor da indenização para projetos de educação antirracista e de gênero", escreveu na legenda da publicação durante a tarde.

"Fui atingida pelos meus traços africanos. Ela fala sobre minha família, meus pais, minhas ias, meu grupo. Foram palavras racistas que foram direcionadas a mim, e quem é uma pessoa racista, cometeu um crime. Ela fez um pedido de desculpas, mas ela cometeu um crime. E isso tem que ser visto como um crime, dando a seriedade que o assunto tem", adicionou.

Ataques nas redes

Após o episódio, Ananda revelou ter sido vítima de comentários que 'questionavam' sua negritude. "Existe essa questão de eu ser vista dessa forma por conta dos meus traços negroides, mas há essa confusão porque tenho a pele muito clara. Como isso se encaixa? 'Ela é muito branca para ser preta, mas também é muito preta para ser branca. Isso entra outro assunto, que eu não vou falar agora, porque eu ainda não tenho o letramento correto para falar sobre isso.", pontuou.

"Aí a gente vai falar com especialistas, vai discorrer sobre isso com os especialistas, né, que são os pardos de pele clara, onde eu me encaixo por ter traços negroides, mas ser uma pessoa de pele branca", explicou.

Ananda afirmou que está fazendo letramentos raciais para entender melhor as questões sobre sua cor de pele, e admitiu que a 'confusão' começou em sua infância.

"Sofri algumas humilhações, algumas violências em relação a isso, não só com bullying, mas com falas que me atravessaram, por pessoas de quem até eu gostava. A gente vive num país extremamente miscigenado. Aqui, a gente tem uma mistura de tudo."

"Sou uma pessoa miscigenada. Se você olhar para mim e disser que não, você vai estar sendo leviano nesse momento onde sou agredida, onde sofro essas violências, onde sofro esse bullying, eu fico com raiva de ser quem eu sou. Fico com vergonha de ser quem eu sou. E ali [na escola], eu desejo ser branca com cabelo liso. Chego em casa e digo para minha mãe: 'Eu não quero mais ser assim'", relatou.

A artista ainda relembrou que, por anos, alisou o seu cabelo porque não se aceitava. Foi pelo movimento feminista negro que ela começou a mudar de ideia.

"Passei muito tempo com cabelo alisado, foi uma década. E dentro desse tempo, eu entrei na fase adulta, onde tenho uma transição interna. Primeiro uma aceitação interna, onde eu me encho de consciência e de amor-próprio, e eu entendo que devo ser quem sou, que sou adequada do jeito que sou, não só pelo meu cabelo, mas pelo meu jeito".

"E dentro desse processo interno, ele invade o meu externo, e eu escolho fazer uma coisa chamada transição capilar. Graças ao movimento do feminismo negro acerca desse assunto, a gente ganha um lugar na prateleira, nos produtos."

Assista ao vídeo na íntegra:

Os áudios de Ana Paula Minerato

"Você gosta de cabelo duro? Gosta de menina do cabelo duro? De neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha. Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", diz a voz atribuída à Ana Paula. Após uma intervenção de KT, ela continuou. "Porque você tem tanto cuidado com ela? Comigo você não teve. Ela é feia hein. Essa faixa aí de nega que ela usa é zoada, hein. Achei que ela era mais gatinha", confessou em áudios vazados. KT pede para que ela pare de falar, e ela se nega.

Ananda chegou a usar os stories para falar sobre a repercussão na noite do domingo, 24, e, no dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência contra a modelo. "Insegura. Bonita por fora, mas feia por dentro". Em um vídeo nos stories, a cantora afirmou que irá tomar providências sobre o assunto. "Não tenho medo de você, não. Agora você vai ver o que arrumou. O buraco vai ser mais embaixo. E tu vai quer aguentar. Não foi mulher para falar?", afirmou.

Após a repercussão, Ana Paula perdeu qualquer vínculo com a Gaviões da Fiel e com a rádio do grupo Bandeirantes, onde atuava como radialista na Band FM. Com a polêmica, a influenciadora desabilitou os comentários de seus mais recentes posts na web.