Ana Thaís Matos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para falar sobre a saudade que sente de sua irmã, que morreu em maio deste ano. A comentarista esportiva da TV Globo recordou uma foto ao lado de Paula e fez um desabafo comovente.

"Sonhei muito com a minha irmã essa madrugada. Estávamos (no sonho) preocupadas com um acidente perto da casa dela e corríamos pra tentar ajudar nos resgates. Eu olhava pra ela e ela sentia (como sempre sentiu) que as coisas não estavam bem. Talvez esse sonho seja um pouco o resumo dos dias desde a passagem da minha irmã. Tenho estado angustiada. Muitas coisas ruíram em mim, e eu nem tinha a noção do tanto que ela era uma pessoa que preenchia tantas lacunas na minha vida", começou.

Em seguida, Ana falou sobre encarar o luto. "Nesse processo que eu também não conhecia, o luto, eu encarei como todas as dificuldades que eu encaro na vida “é só seguir as coisas normalmente”. Mas não foi assim. Eu emendei uma coisa na outra, quase numa fuga da dor. Só que nesses três meses eu olhei pra uma solidão de referências até então inéditos na minha vida. Eu que sempre me vi autossuficiente em tudo, também me vi sem forças pra desarmar 'bombas' que me circulam como num campo minado. Era eu mandar uma mensagem pra minha irmã e ela já tinha uma ideia “vou falar com fulano” e era a chave pra minha paz, mesmo que momentânea", acrescentou.

A jornalista também falou sobre o problema de saúde de sua mãe. "No mesmo passo tem a situação da minha mãe, que por mais que esteja saudável e bem, após o AVC também me vi um pouco sem aquela palavra “mãe, vou fazer uma viagem” e sempre seguia de uma palavra encorajadora na sequência. Eu não sei quem gosta de mim como essas duas gostam. Acho que eu sinto falta da verdade das nossas relações, das palavras malucas que falávamos uma para outra. De repente, eu segui mais sozinha do que sempre fui."

Por fim, Ana Thaís falou sobre lidar com a triste da morte de sua mãe e a organização de seu casamento com Rafael Falanga. "Essa relação angustiante faz parte da máquina da vida, é verdade, mas que verdade dura de aprender num ano tão legal que eu tô organizando uma festa de casamento. A Paula já tinha escolhido o vestido dela. Queria usar um rosinha claro. Achava também que a nossa mãe tinha que ir bem bonita. Só que hoje, faltando poucos dias eu ainda preciso convencer as pessoas que esse dia vai ser legal e importante pra mim. Tem um vazio no meu peito. Tem uma solidão que eu não conhecia. Faz parte. Mas é dolorido que só", completou.

