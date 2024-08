Ana Paula Siebert revela as funções das empregadas de sua casa

Esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert revela quais são as funções de cada funcionária de sua casa

A empresária Ana Paula Siebert, que é esposa de Roberto Justus, revelou quais são as funções das três empregadas domésticas que cuidam de sua casa em São Paulo. Em um post nas redes socais, ela foi questionada sobre as tarefas de cada uma e revelou quais são as responsabilidades delas.

Na foto, Ana contou que tem três funcionárias que fazem parte da rotina da casa de sua família. “Tayná cuida da casa e da gente, Paola é nossa chefe que cozinha muito e Zilda é babá da Vicky”, disse ela ao compartilhar uma foto das mulheres durante uma brincadeira com Vicky.

Vale lembrar que Ana Paula Siebert acaba de voltar das férias em Miami, nos Estados Unidos, com a família. Ela desembarcou em São Paulo no início da semana junto com Vicky.

Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga. Veja o momento aqui.