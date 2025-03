Ana Paula Siebert opina sobre looks de Carnaval: 'Ridículo'

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert respondeu algumas perguntas dos seguidores e deu sua opinião sincera sobre os looks de Carnaval

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a digital influencer aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos fãs. Um internauta quis saber a opinião da famosa sobre os looks usados no Carnaval.

"Eu acho que no Carnaval existe uma licença poética de você mostrar mais e eu concordo, eu acho legal. Mas eu acho que as pessoas perderam completamente a noção do ridículo. Eu olho e penso: 'Não é possível que a pessoa está desse jeito'. Para que? A troco de que? Mostrar tanto sendo que aquilo ali nem é o estilo da pessoa. Eu acho que o Carnaval é um momento de energia maravilhosa, de mostrar sim um pouco mais. Está tudo bem, mas ainda assim existe um limite e eu acho que nesse Carnaval as pessoas ultrapassaram muito os limites, eu não acho bonito. É uma opinião minha, tem quem ache e cada um também faz o que quer do próprio corpo. Só acho que passou do limite", disse ele.

Em seguida, Ana ainda afirmou que é possível ser sensual sem ser vulgar. "Acho que mesmo no Carnaval dá para ser sexy sem ser vulgar, sabe? Eu admiro quem se veste assim. Acho que muita gente se perdeu esse ano. Mesmo sendo Carnaval eu acho que tem um limite, principalmente porque cada pessoa tem um estilo", concluiu.

Fofura

Na sexta-feira, 28, a digital influencer mostrou o look escolhido pela filha Vicky, de quatro anos, para curtir o Carnaval na escola. A pequena é fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

"Bom dia, gente. Hoje vai ser o Carnaval na minha escola. Por isso eu estou com essa saia e tudo isso", disse Vicky enquanto a mãe fazia um penteado em seu cabelo.

Em seguida, Ana Paula mostrou a filha pronta para a folia. Vicky estava com uma roupa inspirada em estrela cadente, composta por um body azul repleto de brilho, uma saia rosa e uma capa de tule com estampa de estrelas. Além disso, a menina usou dois coques com enfeites no cabelo e glitter no rosto.

