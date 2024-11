Ana Paula Minerato toma atitude para conter manifestações do público em suas redes sociais

Após ter falas racistas divulgadas, Ana Paula Minerato tentou conter as manifestações de revolta do público em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 25, Ana Paula Minerato, ex-participante de A Fazenda, foi acusada de racismo após ter áudio exposto em que aparece proferindo falas de cunho racista contra a cantora Ananda, integrante do grupo Melanina Carioca. O público das redes sociais detonou a ex-fazenda, que passou a trancar os comentários de suas fotos e vídeos nas redes sociais.

Contudo, não foi o suficiente para conter a revolta. Enquanto Ana Paula trancava os comentários de suas publicações, o público revoltado passou a procurar fotos e vídeos que ela ainda não tinha alcançado e seguiram se manifestando: “Aguardando o vídeo da Barbie da Shopee insegura, usando blusa branca, chorando, pedindo desculpas e dizendo ‘Quem me conhece, sabe.', escreveu uma internauta. “Semana de conscientização , e acontecendo isso, relaxa ‘cabelo mole’ a cartinha vai chegar.”, comentou outra, se referindo a um processo judicial.

“Coloca um sorriso no rosto pra receber o oficial de justiça com o processinho. Depois coloca o sorriso no rosto pra cumprir a pena! Sempre com sorriso no rosto.”, ironizou uma internauta. “E o seu dinheiro não compra respeito e caráter né. Aguarde o processinho chegando na sua casa!", frisou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Federação Paulista Jiu-Jitsu (@fpjjoficial)

Fora da Gaviões da Fiel

Ainda durante a manhã, a Gaviões da Fiel, escola de samba em que Ana Paula desfila como musa, emitiu uma nota à imprensa demitindo a colaboradora. Confira:

A diretoria do Gaviões da Fiel Torcida e a Comissão de Carnaval comunicam o desligamento da musa Ana Paula Minerato de todas as atividades e representações ligadas aos Gaviões. A decisão foi tomada após a divulgação de condutas incompatíveis com os valores e princípios que defendemos, incluindo manifestações de cunho racista.

Reforçamos que o combate ao racismo é uma luta permanente do Gaviões da Fiel, que se posiciona de forma intransigente contra qualquer atitude discriminatória. Não toleramos comportamentos que desrespeitem a igualdade e a dignidade humana, pilares fundamentais do nosso compromisso com a sociedade.

Seguiremos firmes em nossa trajetória de respeito, inclusão e justiça, valores que sempre guiaram nossa história.

Diretoria Gaviões da Fiel Torcida

Fora da Band

Assim como a Gaviões da Fiel, a Band, emissora em que Ana Paula apresentava um programa diário na rádio Band FM, também foi cobrada pelo público para dar um parecer sobre o ocorrido e tomou a decisão de também demitir a funcionária. Nas redes sociais, a nota foi direta:

“A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa”.

O que Ana Paula Minerato falou no áudio?

A conversa divulgada ocorreu entre Ana Paula Minerato e o rapper KT Gomez, com quem ela supostamente havia se relacionado: “Você gosta de mina do cabelo duro? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro, neguinha.”, disse, se referindo a Ananda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A N A N D A (@anandacantora)

Até o momento não houve manifestação de Ana Paula, mas a sua irmã, Tati Minerato se manifestou em nota nas redes sociais, ressaltando que não compactua com as falas da irmã: ‘Preciso dizer que, por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito. Lamento profundamente o episódio e reitero que jamais apoiei ou apoiarei qualquer atitude que desrespeite ou agrida outra pessoa.”