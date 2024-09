Ana Paula Almeida relembra dieta da época de Paquita: 'Só água de coco'

Ana Paula Almeida relembrou a pressão estética que sofria na época de Paquita e revelou que já fez dietas arriscadas para conseguir perder peso

Recentemente, a Globoplay lançou o documentário Pra Sempre Paquitas, sobre as Paquitas de Xuxa Meneghel. Ana Paula Almeida, mais conhecida como Pituxita Bonequinha, foi uma das Paquitas que apareceram na produção.

A apresentadora contou que para trabalhar como assistente de palco do Xou da Xuxa era preciso atendder alguns requisitos, como por exemplo ter um corpo padrão. Ana Paula revelou que sempre sofreu bastante com a pressão estética.

"Desde bebê, sofro com a pressão estética. Nasci com cinco quilos. E isso só faz você se sentir cada vez com menos autoestima, querendo se esconder, usando roupa larga. Por mais que se queira emagrecer, muita gente não consegue com a pressão porque fica muito mais ansiosa, mais irritada, fica com uma cobrança muito forte e isso dificulta ter a tranquilidade do sono, por exemplo, que é fundamental para emagrecer, saber escolher os alimentos... Você acaba comendo por compulsão, por pressão e piora, é um efeito rebote", disse ela em entrevista para a Quem.

A ex-paquita também contou que já enfrentou dietas perigosas para conseguir perder peso. "A dieta mais louca que já fiz foi tomar só água de coco por dez dias. Era um trabalho, não lembro exatamente se era uma viagem internacional, mas lembro que tinha que emagrecer um pouco e na época eram cinco quilos e não estava conseguindo. E a gente dançava todo dia, malhava, eu tinha rotina boa de atividade física, me alimentava bem. Sempre fui aquela pessoa que engorda por comer em excesso algumas coisas: pão, chocolate. Na minha cabeça, a água de coco era potássio, e não ia passar mal. Na época, perdi 10 quilos", relembrou.

A famosa afirmou que sua principal causa de ganho de peso é a compulsão alimentar. "Nunca tive bulimia e anorexia, mas tive compulsão. Compenso as minhas emoções, seja tristeza ou alegria, na comida. E como bem e em excesso. Não tenho o hábito de comer salgadinho, fast food, de comer só porcaria. Mas tenho o hábito de comer coisas como chocolate, vários tipos de pães italianos com recheio... E isso engorda".

Por fim, Ana Paula comentou sobre a repercussão do documentário. "Foi um privilégio ter sido uma paquita diante de milhares de meninas que queriam ter sido e deixar minha história eternizada para as próximas gerações. A mensagem do documentário é muito importante: disciplina, amor, correr atrás dos sonhos, ter limite com os abusos. Todo mundo achava que ser paquita era um mar de rosas. Tinha muita alegria, sim, mas também tinham os lados que o documentário mostra. Tenho escutado muita coisa boa, todo mundo se emocionando, e com muito carinho. Meu filho se emocionou também", concluiu.

Defesa

Após a atriz Bárbara Borges fazer duras críticas à apresentadora Xuxa Meneghel e à diretora Marlene Mattos, a ex-Paquita Ana Paula Almeida saiu em defesa da rainha dos baixinhos. Em conversa com o portal Terra, ela argumentou que ela não sabia do que acontecia nos bastidores.

"Não sei se é porque convivi muito com a Xuxa, de morar junto, de estar agarrada. Ela fazia parte de tudo isso; ela estava no mesmo bolo. Ela estava tão cega quanto a gente, não estava preocupada com o psicológico, com... o que vai acontecer", iniciou ela.

E continuou: "Por exemplo, quando eu chorava... quando eu sofria alguma coisa, ela me acolhia. Ela me levava lá para a prainha, despistava os seguranças e dizia: 'Chora.' Tentava ser como uma psicóloga para mim. Então... eu não vejo egocentrismo nessa parte porque, comigo e com outras pessoas que eu vi, se você fosse até ela, o problema é que não chegava até ela".

"Na cabeça dela, poxa, eu estou na televisão, eu tenho, tipo, a Marlene, a obrigação de ser magra. Elas também têm que ser. Tanto que ela falou para a Tatiana: 'Vamos lá para casa, que eu te ajudo a emagrecer junto.' Sabe, ela ensinava a gente a se maquiar; ela se prontificava quando a pessoa vinha até ela pedindo ajuda", enfatizou.

Em seguida, ela falou sobre a declaração de Bárbara Borges. "O que a Bárbara quis dizer ali, na minha opinião, é que ela generalizou, mas muita coisa ela não viu. É isso que as pessoas têm que entender. Ela não sabia do livro. Ela não sabia do conteúdo do livro. Foi naquela conversa que a gente teve que ela começou a ouvir as fitas e ainda disse: 'Nossa, eu achei que fosse muito pior do que venderam para ela.'"