A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira, 02, após testar positivo pela quarta vez para a covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira, 02, após testar positivo pela quarta vez para a covid-19. No programa, a apresentadora falou sobre sua recuperação e disse que pensou que estava com gripe.

"Na semana passada, eu fiquei em casa porque estava me recuperando da quarta Covid. Apesar de estar com as vacinas em dias, acabei pegando novamente", relatou. "Eu me senti assim... É ruim, uma gripe imensa, forte, mal-estar... E tem tantos tipos de gripe pegando por aí, que até achei na segunda que era gripe mesmo", completou Ana Maria.

A apresentadora ressaltou que, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram registrados 115 mil casos de síndromes respiratórias, incluindo a Covid-19. Ela também alertou que os vírus Influenza e o vírus sincicial respiratório — uma das principais causas de infecções nas vias respiratórias e nos pulmões de recém-nascidos e crianças — e o rinovírus estão em circulação.

Vale lembrar que, na terça-feira, 27, Ana Maria Braga fez o teste após ter sintomas de gripe e descobriu que estava com covid-19 pela quarta vez. Com o diagnóstico ela foi afastada imediatamente e substituída por Tati Machado e Fabrício Battaglini.

Através de seu perfil no Instagram, Ana Maria Braga publicou um comunicado para anunciar seu afastamento do programa e revelar o diagnóstico: “Oi, gente. Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, contou.

Já na sexta-feira, 30, a apresentadora apareceu para dizer que seu teste deu negativo. "Estava ansiosa aqui e repeti o teste todos os dias e… hoje não deu nada! Finalmente! Presente para aproveitar essa sexta-feira linda e o final de semana. Como da terceira vez que peguei COVID eu pedi música no Fantástico, agora que peguei a quarta vou pedir música no #MaisVocê mesmo. Segunda-feira estou de volta! Beijo, molecada e obrigada a todo mundo que mandou boas energias", deixou os seguidores felizes com a boa notícia.