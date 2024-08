Ana Hickmann vai às lágrimas ao participar de homenagem a Maria da Penha

A apresentadora Ana Hickmann não conteve as lágrimas durante uma homenagem a Maria da Penha na noite desta quarta-feira, 21

A cerimônia aconteceu na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, e contou também com a presença de Thelma Assis, Luiza Trajano e outras personalidades. Ana Hickmann participou ainda de um momento especial, entregando um buquê de flores a Maria, que foi homenageada com o título de doutora honoris causa.

Nas redes sociais, Ana compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Maria da Penha e escreveu: "Penha, sou muito grata a você! Você merece todas as homenagens do mundo".

Ana Hickmann homenageia Maria da Penha (Reprodução/Instagram)

Ana Hickmann lembra detalhes do dia da agressão

Em novembro do ano passado, a apresentadora Ana Hickmann fez um relato sobre o que viveu no dia da agressão do ex-marido, Alexandre Correa. No programa Domingo Espetacular, ela contou detalhes de como foi a briga, como tudo começou e quando decidiu ligar para a polícia.

"Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar, já chorei muito, já gastei todo o meu estoque de lágrimas. Eu não achei que iria ter uma montanha russa de emoções. Minha vida tem sido de provações há bastante tempo. Naquele dia 11, sábado, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que aconteceriam na nossa vida com relação a nossa casa, coisas que ele está acostumado. A gente sempre teve uma conversa aberta. Por causa dessa conversa e outras coisas que aconteceram antes, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com a briga verbal e terminou com o jeito como o Brasil descobriu", disse ela na época. Leia o desabafo completo.