Ana Hickmann se reencontrou com Alexandre Correa? Saiba a verdade sobre audiência

Audiência entre Ana Hickmann e Alexandre Corrêa discutiu temas que travam processo

A separação conturbada de Ana Hickmann (43) e Alexandre Correa (51) segue dando o que falar na mídia. Após um episódio de violência doméstica denunciado pela apresentadora da Record em novembro do ano passado, os dois vivem em residências separados e travam uma batalha judicial que está longe de ter o seu desfecho definido pela Justiça de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 21, surgiram informações de que Hickmann teria se reencontrado com o ex-marido pela primeira vez após o término do casamento. As informações também davam conta de que a estrela também teria acertado o divórcio, solicitado por ela após pedido de medida protetiva ainda relacionado às acusações iniciais.

À CARAS Brasil, a equipe da apresentadora explica que ela não participou da audiência em vídeo que foi realizada apenas entre os advogados das partes envolvidas no processo e um juiz que atua no caso. O divórcio, amplamente noticiado, não aconteceu nesta audiência em questão. O pedido foi solicitado ainda no primeiro semestre e concedido no final de maio. Oficialmente os dois separados há quase três meses.

“A Ana já está divorciada há alguns meses. [Estão noticiando] a separação ainda não tivesse data pra acontecer. Aconteceu uma audiência virtual para definir sobre a partilha de bens e dívidas, e não sobre a separação, pois o divórcio já aconteceu. Essa audiência aconteceu entre os advogados. Ana estava presente no ambiente virtual, mas não no vídeo. Apenas houve a identificação e a confirmação da presença, sem qualquer manifestação.”, afirma a equipe que representa a comunicadora.

Na audiência, as partes discutiram os principais pontos que ainda travam um desfecho do guerra judicial entre o ex-casal. A divisão de bens adquiridos durante o casamento que durou 25 anos é o principal entrave na ação. Isso porque o empresário reivindica parte da fortuna que ele alega ter construído ao lado da apresentadora.

Atualmente, Correa vive em um apartamento luxuoso localizado na Zona Oeste de São Paulo adquirido pelo ex-casal. O imóvel foi ocupado por ele há alguns meses após saída da irmã de Hickmann que vivia no local com marido. Atualmente, o que tem funcionado é a guarda compartilhada de Alezinho (10). Por determinação da Justiça, Ana deve permitir que o empresário passe alguns dias com o filho em determinados períodos. Os pais do candidato a vereador por São Paulo são responsáveis por fazer a ponte, já que a medida protetiva proíbe que ele se aproxime da famosa.