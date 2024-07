Ana Hickmann muda o visual e impressiona com resultado: "Surreal"

A apresentadora Ana Hickmann surgiu com um novo visual nesta quarta-feira, 17. Ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar a novidade

A apresentadora Ana Hickmann surgiu com um novo visual nesta quarta-feira, 17. Ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo em que aparece mais loira e com os fios alongados. "Eu não tenho escolha", brincou a artista na legenda, mostrando os bastidores de um ensaio fotográfico.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios. “Linda com todas as cores, mas você loira é completamente surreal”, disse uma. “Sua beleza esta ainda mais radiante, felicidade é tudo!”, comentou outra. “Dia amanheceu mais lindo!! Olha a grandeza dessa mulher”, escreveu outra.

Veja o vídeo compartilhado:

Filho de Ana Hickmann rouba a cena em fotos inéditas



Recentemente, Ana Hickmann compartilhou parte das fotos de suas férias em Curaçao, no Caribe. Ela curtiu o local paradisíaco na companhia de seu noivo, Edu Guedes, do filho Alezinho, de 10 anos, da filha de Edu, Maria, de 15 anos, e das amigas da adolescente. Em uma publicação no Instagram, mostrou momentos especiais ao lado de seu herdeiro.

"Meu companheiro inseparável de viagem!!! Te amo filho !", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas deixaram suas opiniões. "Que lindo, Alezinho é muito lindo e encantador...vocês são tão lindos. Espero que tenham curtido e aproveitado bastante!", disse uma. "Ele é a cópia da mamãe, até o narizinho", observou outra.

A viagem, além de romântica, também aconteceu em razão do aniversário de Maria Zurita Guedes, que completou 16 anos em junho. A jovem é filha de Edu Guedes de um relacionamento anterior. Em um vídeo compartilhado, a loira compartilhou registros da viagem antes de deixar a ilha holandesa.

“Nossa viagem para Curaçao foi um sonho. Escolha da Maria para celebrar o seu aniversário. Paisagens deslumbrantes, natureza única e tivemos muitas aventuras. Escolhemos dois hotéis maravilhosos: um resort completo e fica numa localização privilegiada pois está no coração da capital e dentro do complexo Mambo Beach Boulevard que reúne praias, restaurantes, bares e lojas. Depois uma propriedade de férias ensolarada durante o ano todo, lindo, confortável, como se fosse nossa casa em Curaçao", relatou Ana.