Ana Hickmann faz primeira aula de pilotagem e Edu Guedes reage: "Super bem"

A apresentadora Ana Hickmann fez sua primeira aula de pilotagem e usou seu perfil no Instagram para compartilhar detalhes da experiência

A apresentadora Ana Hickmann decidiu seguir os passos do noivo, Edu Guedes, que é piloto da Porsche Cup Brasil e fez sua primeira aula de pilotagem. E nesta quinta-feira, 18, a artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar detalhes da experiência.

"O que acham dessa versão Ana pilota? Hoje levo vocês comigo pra minha primeira aula de pilotagem. Eu amei!!! Será que mandei bem?", escreveu ela na legenda da publicação. E Edu Guedes comentou: "Foi muito especial poder proporcionar algo especial pra você ! Sua felicidade é a minha. Te amo."

No vídeo, ela conta que ganhou o curso de presente e mostra parte das intruções que recebe dos profissionais. "Nossa, vocês estão entendendo, é muito legal, mas tem que ter concentração. Eu perdi um dos pontos de aceleração, acelerei errado e o carro rodou", avalia ela.

Em seguida, ela perguntou para Edu Guedes qual nota ela merecia pela performance e mostrou a resposta dele nos stories. “Nota 10, você foi super bem… é difícil. Muitas vezes as pessoas imaginam que é algo mais tranquilo… o que pra mim foi impressionante foi que você entrava nas curvas muito rápido, foi como eu fiz na primeira aula e se entrar muito rápido não quer dizer que você vai fazer mais rápido tudo”, avaliou Edu em vídeo compartilhado nos stories.

Já Ana brincou dizendo que ele só deu nota máxima porque ela estava filmando. Ela também se mostrou feliz com seu desempenho, já que não bateu o carro, não cantou pneu e só rodou o carro uma vez.

Veja o vídeo:

Ana Hickmann muda o visual

A apresentadora Ana Hickmann surgiu com um novo visual nesta quarta-feira, 17. Ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo em que aparece mais loira e com os fios alongados. "Eu não tenho escolha", brincou a artista na legenda, mostrando os bastidores de um ensaio fotográfico. Veja!