Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro trocam elogios na web após confusão com noivado

Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro trocaram elogios em uma publicação; momento acontece após a noiva de Edu Guedes esclarecer confusão com a amiga

As amigas Ana Hickmann (43) e Ticiane Pinheiro (48) mostraram que estão bem e trocaram elogios nas redes sociais após uma confusão envolvendo o noivado da empresária. Através de uma publicação no Instagram, as duas fizeram uma parceria e reforçaram a amizade.

Ticiane Pinheiro compartilhou um vídeo em que experimenta joias de uma coleção criada por Ana Hickmann . "A Rommanel acabou de lançar a nova coleção Caminhos junto com a minha amiga! Gente, é uma coleção incrível com joias lindas, cheias de significado e elegantes. Arrasaram demais."

A publicação foi compartilhada no Instagram de Hickmann, que deixou um comentário elogiando a amiga, que participava de um trabalho publicitário para a nova coleção. "Amiga maravilhosa! Você ficou ainda mais linda com as joias", escreveu.

As duas, que trabalham juntas no comando do programa Hoje em Dia (RecordTV), se tornaram assunto nesta sexta-feira, 4, após apresentadora explicar à CARAS Brasil porque não convidou a esposa de César Tralli (53) para sua festa de noivado com Edu Guedes (51).

O evento aconteceu no início do mês de setembro, e contou com a presença de familiares próximos da empresária e do chef de cozinha. Por meio de sua equipe, Hickmann afirmou que o almoço contou apenas com a presença da família e dos padrinhos de casamento. O noivado aconteceu no interior de São Paulo e contou com cerca de 50 convidados.

Ticiane havia comentado o assunto em seus Stories do Instagram, quando respondeu a um internauta sobre o evento. Ela explicou que não fazia parte do grupo de madrinhas do casamento e, por isso, não foi chamada. Mesmo assim, a apresentadora assegurou que comparecerá ao casamento.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TICIANE PINHEIRO NO INSTAGRAM: