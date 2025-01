Ana Furtado exibe bíceps em treino com a mãe: 'Muito bem acompanhada'

A apresentadora Ana Furtado compartilha momento carinhoso ao lado da mãe, Sônia Furtado, durante treino nesta quarta-feira, 8

A apresentadora e jornalista Ana Furtado, de 51 anos, usou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 8, para compartilhar um trecho de seu treino em companhia da mãe, Sônia Furtado. A atriz, inclusive, fez um treino especial e não hesitou em mostrar a matriarca fazendo exercícios. No vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a comunicadora aparece usando um look preto, enquanto exibia os músculos.

"Terminei meu treino hoje, tô voltando", enfatizou ao mostrar os bíceps.

Em seguida, Ana mostrou que estava junto da mãe: "Mas olha, super bem acompanhada. Mami, é muito linda. Existe mãe mais linda que essa? Olha que coisa mais linda", disse na ocasião.

"Voltando muito bem acompanhada. Mami linda, linda, linda", complementou na legenda da publicação.

Ana Furtado descreve momento romântico com Boninho

Nesta terça-feira, 7, Ana Furtado compartilhou um registro super romantico ao lado do marido, o diretor de TV Boninho, de 63, durantes as férias do casal. Na publicação, os dois compartilham, por meio do Instagram, um pouco da intimidade com uma série de registros sobre o almoço da dupla.

Estre as fotos compartilhadas com seus mais de 12 milhões de seguidores, o casal compartilha imagens dos alimentos que comeram e momentos de chamego, com direito a Boninho dando um beijo na mão de sua amada. Confira!

