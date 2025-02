Justiça toma decisão sobre amigo de Liam Payne e funcionários após morte do cantor

O cantor Liam Payne faleceu após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, e três pessoas foram acusadas de envolvimento em sua morte. Justiça revela decisão

Nesta quinta-feira, 20, o caso da morte do cantor Liam Payne teve novos desdobramentos. Um amigo do ex-One Direction e dois funcionários do hotel foram inocentados da acusação de envolvimento na morte do cantor.

Liam faleceu após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, no dia 16 de outubro de 2024, aos 31 anos. As autoridades informaram que a causa da morte foram múltiplos traumas.

O processo legal teve início em outubro do ano passado. Um amigo do britânico foi acusado de negligência. Enquanto isso, os funcionários do hotel enfrentavam acusações de homicídio culposo, por supostamente terem fornecido drogas ao cantor e por alegadamente carregarem o ex-One Direction desmaiado até o seu quarto.

Segundo documento obtido pela revista norte-americana Rolling Stone, todas as queixas foram retiradas e os acusados foram inocentados ."É possível que, se ele tivesse permanecido com ele o tempo todo, [Payne] não tivesse obtido as drogas e o álcool nas quantidades necessárias para o estado de intoxicação que exibiu no momento de sua morte. Mas não se pode descartar que, mesmo que ele tivesse tomado essas precauções extremas… [Payne] teria conseguido obter as substâncias de qualquer forma, como é comum entre os dependentes, mesmo quando estão sob os cuidados amorosos de sua família.", afirma o processo.

Sobre seu amigo, o documento menciona: "É possível que, se ele tivesse permanecido com ele o tempo todo, [Payne] não tivesse obtido as drogas e o álcool nas quantidades necessárias para o estado de intoxicação que exibiu no momento de sua morte. Mas não se pode descartar que, mesmo que ele tivesse tomado essas precauções extremas… [Payne] teria conseguido obter as substâncias de qualquer forma, como é comum entre os dependentes, mesmo quando estão sob os cuidados amorosos de sua família.".

O amigo do britânico reagiu à comunicação à imprensa: "Feliz que isso finalmente acabou. Estou feliz por agora poder viajar ao Reino Unido e me despedir do meu amigo."

Leia também: Liam Payne teria forçado a ex Maya Henry a fazer um aborto