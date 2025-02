Liam Payne teria forçado a ex Maya Henry a fazer um aborto

Novas revelações sobre Liam Payne vieram à tona e segundo fontes o cantor forçou a ex-namorada Maya Henry a fazer um aborto

Quatro meses após a morte de Liam Payne, novas revelações sobre o cantor vieram à tona em uma reportagem da Rolling Stone US.

De acordo com fontes, o artista lutava contra sua sexualidade e enviava mensagens para outras pessoas enquanto namorada Maya Henry, entre 2018 e 2022. A moça descobriu isso porque certa Liam, acidentalmente, espelhou o seu celular na TV.

E as polêmicas não param por aí. Ao que tudo indica, Liam forçou a namorada a realizar um aborto em 2020. "Liam enviou uma longa mensagem a Maya dizendo que ela deveria fazer um aborto e ficar com ele ou criar a criança sozinha e que ele não reconheceria nenhum dos dois. Isso foi uma surpresa para Maya, porque Liam queria ter uma família e eles estavam tentando ter um filho", contou o informante.

Liam se tornou pai em 2017 com o nascimento de Bear, atualmente com sete anos, fruto do seu relacionamento com Cheryl Cole.

Causa da morte

O cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, faleceu no dia 16 de outubro de 2024 após cair do terceiro andar de seu quarto de hotel, em Buenos Aires. Agora, a verdadeira causa da morte dele veio à público. Segundo os sites Daily Mail e o The Sun, ele teve como causa médica registrada "politrauma". Ainda conforme os jornais, a causa foi assinada pelo Doutor Roberto Victor Cohen.

A polícia argentina prendeu um dos cinco réus no caso da morte do cantor britânico. Braian Paiz, de 24 anos, é acusado de ter entregado cocaína ao cantor dois dias antes de sua morte. Ele é um dos cinco processados ​​pelo falecimento do artista e foi detido em sua casa, na cidade de Budge, província de Buenos Aires, após uma operação policial e levado a tribunal.

