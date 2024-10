Amiga defende Amanda Kimberlly após comentário sobre suposta traição de Neymar

Andressa Castorino, amiga de Amanda Kimberlly, rebateu acusações de que a modelo teria se envolvido com Neymar enquanto ele está com Bruna Biancardi

A influenciadora Andressa Castorino, amiga de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a caçula do jogador Neymar, saiu em defesa da modelo e rebateu as acusações de que ela teria se envolvido com o craque enquanto ele está com sua atual parceira, Bruna Biancardi.

Durante uma live em seu perfil no Instagram, a influenciadora foi questionada por internautas sobre a suposta falta de empatia em relação à mãe de Mavie, que teria sido traída pelo atleta com Kimberlly enquanto estava grávida.

"Ele não traiu. Eles [Bruna e Neymar] não estavam juntos", falou. E acrescentou: "Eu tenho empatia pelo que realmente aconteceu. A minha amiga ficou com cara solteiro e acabou engravidando dele, independente de quem seja. A gente não tem culpa que eles não estavam juntos, né?".

Outro comentário afirmava que Amanda não respeitou Bruna durante o puerpério. E Andressa falou: “Como a Kim ia ter respeito por um puerpério se ela nem sabia o que ia acontecer, sendo que elas não eram amigas e sendo que eles não estavam juntos? Você queria que ela tivesse consideração por uma pessoa que ela nem conhecia? Aí não existiria ninguém ficando com uma pessoa que você já ficou né, porque todo mundo tem que ter empatia com todo mundo”, disparou.

Vale lembrar que Amanda Kimberlly já se pronunciou a respeito de seu affair com o jogador de futebol. Em suas redes sociais, a mãe de Helena esclareceu a relação que teve com o famoso. No texto, ela deixou claro que se envolveu com Neymar na época em que o craque estava solteiro. Além disso, a modelo ainda frisou que está cansada de se deparar com falsas informações que atingem não somente ela, mas também a filha. Veja o que ela disse!

