Amanda Meirelles, campeão do BBB 23, tem usando seu conhecimento e visibilidade na internet para abordar assuntos relacionados a saúde. Mais de um ano após vencer o reality global, a médica intensivista tem criado conteúdos com o objetivo de informar seus seguidores. "Senti esse desejo de comunicar", confessou ela em entrevista exclusiva à CARAS Digital.

Após conquistar o programa, Amanda viu sua vida mudar completamente, mas nunca pensou na possibilidade de largar a medicina. "Meu propósito é cuidar de pessoas e eu continuo firme nesse objetivo. É lógico que participar de um reality me abriu muitas portas, me fez conhecer pessoas que eu jamais esperaria, participar de programas, receber carinho [dos fãs], mas apesar de muitas coisas terem mudado, outras continuam iguais", garantiu.

Ela confessou que após o BBB imaginou que voltaria a trabalhar em hospital, já que seu intuito era ganhar o prêmio para quitar o financiamento que fez para cursar a faculdade. "Vou ganhar o prêmio e voltar a atuar nos hospitais. Só que quando você vê a possibilidade de continuar a exercer a sua profissão, só que num alcance muito maior, eu vi que eu não ia deixar de ser médica utilizando as minhas redes, pelo contrário, eu ia atuar exatamente na medicina preventiva, o que a gente mais carece hoje", explicou ela, ressaltando que a maior dificuldade para os profissionais da saúde é a desinformação dos pacientes, o que pode causar o atraso nos diagnósticos.

A criação de conteúdo sobre saúde

Amanda recebeu diversos conselhos sobre assuntos que poderia abordar na internet, mas ela realmente queria seguir na sua profissão. Antes da fama, a médica era uma pessoa low-profile, mas com o tempo, percebeu que a internet seria uma ferramenta fundamental para espalhar seu conhecimento. "Eu descobri na internet o meu lugar e hoje eu utilizo para ampliar o meu conhecimento como médica também... Eu consigo utilizar a rede para alcançar muito mais pessoas, até porque eu recebia muitas pessoas que se tivessem informação antes, não chegariam àquele ponto [da doença]."

"Eu senti essa necessidade, senti esse desejo de comunicar para alcançar muito mais pessoas. Eu acredito que informação na área da saúde é libertador, é transformador. As pessoas têm a vida transformada a partir do momento que elas sabem como prevenir uma doença, o que ela tem direito, como tratar. Eu acho que o conhecimento liberta as pessoas e a partir do momento que tive esse insight de que eu poderia usar as minhas redes para continuar exercendo a medicina e, ao mesmo tempo, alcançando muito mais pessoas, foi aí que eu me encontrei. Eu continuo exercendo a medicina, só que hoje num papel diferente e com alcance muito maior", acrescentou ela, contando que estudou para ter uma linguagem mais assertiva para se comunicar com seu público. "O feedback que eu tenho das pessoas é fantástico."

Sobre os assuntos que aborda, Amanda explicou que além das sugestões dos fãs, ela também fala sobre diagnósticos dos famosos. "O Doc Celebs é um quadro que eu pego alguma doença de alguma celebridade e explico ela para a população. Eu fiz isso quando a Fabiana Justus fez o transplante de medula para desmistificar, explicar qual é o processo de doação de medula e com isso também trazer a informação para que as pessoas se cadastrem para a medula. Muitas vezes elas têm medo do procedimento, então eu pego sempre algum assunto que está em alta para esclarecer, dar a minha opinião como uma profissional da área da saúde", explicou.

Trabalho voluntário no RS

Muitas pessoas decidiram sair de suas casas para ajudar as vítimas da tragédia das enchentes que aconteceu no Rio Grande do Sul e Amanda foi uma delas. A ex-BBB contou que sempre teve o desejo de exercer a medicina sem fins lucrativos e naquele momento sabia que poderia ajudar.

"Eu sempre quis exercer a medicina de uma maneira que fosse sem fins lucrativos. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que entra na medicina poder um dia exercer por vocação e por dom, e eu acredito que foi isso que mais me motivou a ir para o Rio Grande do Sul. Hoje eu estou numa posição que eu sempre quis, que é poder exercer pela minha vocação, pelo dom, pelo que eu acredito, então foi isso que me estimulou", contou ela, que também usou as redes sociais para conseguir doações. "A partir do momento que eu fui trabalhar como médica, mas tem a Amanda que também é uma pessoa pública, eu consegui unir o melhor dos dois mundos, que é exercer a medicina, mas usar as redes para uma finalidade boa, para o que realmente importa, que nós conseguimos aumentar as doações."

A médica também falou sobre como se sentiu ao ver que as pessoas ficaram admiradas por vê-la realmente trabalhando para ajudar as vítimas das enchentes e não apenas buscando engajamento. "Foi emocionante. Eu falo que muitas pessoas me conhecem por três meses no programa, mas para eu me formar médica foram mais de dez anos. Então, quando eu vi que as pessoas estavam olhando pra mim, não só por recordes que elas viam na internet, mas vendo realmente quem eu sou, foi algo que me deixou muito honrada."

"Eu falo que as pessoas podem até não gostar de mim, não gostar do jogo que fiz no programa, mas elas nunca vão poder falar que eu sou uma pessoa ruim... Eu realmente não esperava esse 'boom' que deu, foi realmente de coração. Não é à toa que eu acho que fui uma das pessoas que menos postou lá, eu postava pedindo ajuda. Mas foi emocionante quando eu vi que as pessoas que não gostavam de mim, não me acompanhavam, conseguiram me olhar de uma maneira diferente, a Amanda por quem ela é e não só por recortes", afirmou.

Planos

Atualmente, Amanda grava conteúdos para as redes sociais sobre saúde, mas ela pretende levar informações para pessoas que estão fora da internet. "Estou me preparando. Eu faço curso de linguagem assertiva, estudo, continuo me atualizando principalmente na área da saúde."

"O meu desejo seria, sim, ir para um veículo maior, falar sobre isso, falar sobre saúde em veículos maiores, não só nas minhas redes, mas no momento ainda não houve nenhum convite", revelou ela, que já participou do quadro 'Bem-estar', da Globo, e do programa 'Chega Mais', do SBT, falando sobre saúde.