Amanda Kimberlly dispara em seguidores após Neymar postar foto de Helena

Amanda Kimberlly viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar após Neymar Jr. compartilhar as primeiras fotos de Helena

Nesta sexta-feira, 19, Amanda Kimberlly viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar após Neymar Jr.compartilhar as primeiras fotos de Helena, sua terceira filha, fruto do relacionamento com a modelo. Ela também mostrou momentos após dar à luz e, na imagem, é possível notar que o jogador e sua família vêem a recém-nascida através da sala de parto da maternidade.

E isso foi suficiente para o número de seguidores dela disparar. De acordo com dados da ferramenta Crowdtangle, da Meta, divulgados pelo GShow, um dia antes da divulgação das imagens, Amanda tinha 688 mil seguidores e em poucas horas alcançou cerca de 838 mil.

Após a notícia do nascimento de Helena, o colunista Leo Dias revelou que Neymar Jr já teria registrado a menina com seu nome. O registro da bebê aconteceu ainda na maternidade, já que um representante do cartório local foi até lá para fazer a certidão de nascimento da criança.

Helena seria fruto de um breve relacionamento de Neymar com Amanda e é nove meses mais nova que Mavie, filha do jogador com a modelo Bruna Biancardi. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um curto romance com a influenciadora Carol Dantas.

Quem é Amanda Kimberlly?

Hoje com um perfil mais discreto nas redes sociais, Amanda é modelo. Até o momento, ela fez apenas 25 posts nos quais limita os comentários e dá poucos detalhes de sua vida pessoal. Ela mostrou momentos em meio à natureza, com viagens a Caraíva (Bahia), Petrópolis (RJ) e Barcelona (Espanha). Há poucos dias, ela comemorou o nascimento da filha e mostrou a decoração caprichada em seu quarto na maternidade.

Em 2016, ela participou de um reality show da MTV, o Are You The One?. Na atração, vários solteiros aproveitavam a vida com festas, bebidas, beijo, sexo e afins.